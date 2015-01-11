С 1 марта в округе отменяется противоэпидемический режим

Сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии был заслушан доклад начальника ЦМСЧ № 71 Евгения Фомина о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Озерского городского округа.

По решению санитарно-противоэпидемической комиссии с 1 марта в Озерском городском округе отменяется противоэпидемический режим в образовательных организациях и учреждениях начального и среднего профессионального образования (1-2 курс), на промышленных предприятиях, предприятиях торговли, общественного питания, рынках, аптечных учреждениях, общественного транспорта, организациях, оказывающих услуги населению.

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