Скоро! Гастроли Озерского театра драмы в Челябинске!

9 марта в 18:30 – сольный концерт Актерского Трио «Трое».

30 марта в 18.30 – «Иллюзии» Ивана Вырыпаева, в постановке Никиты Золина.

(Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1).

Этих гастролей ждали давно. О таинственном театре закрытого города в Челябинске уже давно ходят легенды. Семь лет подряд он будоражит общественность новостями об уникальном фестивале «Ночь в театре». Прошлой весной на фестивале «CHELoVEK театра» с шумным успехом прошел показ спектакля «Предложение» в постановке и исполнении Актерского Трио «Трое». Переполненный зал вдохновенно аплодировал, похвалам жюри не было предела, а эксперт ганноверского фестиваля «MОСТ» Нина Мазур пригласила артистов выступить в Германии.

В октябре небольшая театральная площадка Государственного исторического музея Южного Урала еле вместила всех желающих увидеть спектакль «Лейтенант с острова Инишмор». Играли его в рамках второго фестиваля современного искусства «Дебаркадер». Реакция публики была бурной, а после, на обсуждении, артистов из Озерска засыпали вопросами, главным из которых был: «Когда приедете в Челябинск с большими гастролями?».

Большие гастроли на данном этапе все еще остаются в мечтах и проектах. Осуществиться чаяниям мешает множество объективных экономических причин. Но лед тронулся! У челябинцев появляется реальная возможность снова встретиться с артистами Озерского театра драмы и комедии «Наш дом». Праздничный концерт Актерского Трио «Трое» станет прекрасным подарком для прекрасной половины столицы Южного Урала, а спектакль «Иллюзии» в постановке Никиты Золина будет интересен молодым парам, как отличная возможность поговорить о любви.

Все великие дела свершаются усилиями энтузиастов. Предстоящие гастроли в Челябинском музее изобразительных искусств стали возможными, благодаря усилиям и инициативе молодого артиста Челябинского областного театр драмы им.Н.Орлова Вадима Долговых. С прошлого года в содружестве с директором музея Станиславом Ткаченко организована новая театральная площадка – проект «Театр в музее». Уроженец Озерска, Вадим Долговых с озерским театром знаком не понаслышке.

Для Актерского Трио «Трое» эти гастроли – далеко не первая вылазка в областной центр. Несколько лет назад они приезжали с большим концертом в Челябинский областной театр кукол им.Вольховского. Участники и гости «CHELoVEKа театра» уже второй год с радостью встречают их выступления на актерских клубах фестиваля. И вот теперь – новая встреча с благодарной челябинской публикой!

Юлия Клепикова