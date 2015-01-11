Установлен рекорд зрительских симпатий

На протяжении 44 лет в Озерске проходит ежегодный праздник популярной песни. В этом году в рамках традиционного музыкального марафона во Дворце культуры «Маяк» состоялось шесть концертов под названием «С тобою и навсегда».

В репертуар песни года вошли как лучшие современные композиции, так и любимые мелодии прошлых лет. На сцене ДК «Маяк» выступили лучшие творческие коллективы и солисты Культурно-досугового центра, в том числе инструментальная группа «Пять четвертей», хореографические коллективы «Золушка", «Вдохновение», «Зарево», «Купава», «Русский стиль».

Неизменно праздник песни вызывает большой зрительский интерес, заряжая озерчан хорошим настроением и позитивными эмоциями.

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Фото Владимира Беляева.