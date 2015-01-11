Успехи озерских спортсменов в Рязани

С 28 февраля по 2 марта в городе Рязань прошли Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок Министра МЧС и Первенства России на Кубок ВДПО. Команда Специального управления ФПС № 1 МЧС России на этих стартах заняла 6 место. Это хороший результат для команды, ведь на этих соревнованиях были сильнейшие команды со всей России (25 команд). Среди юниоров за команду Челябинской области выступали наши юные спортсмены Киселева Виолетта (школа № 29), Асватов Даниил (школа № 35), Барышев Павел (лицей № 39). Асватов Даниил стал серебряным призером в своей возрастной группе, и тем самым обеспечил себе место в сборной России. Тренер команды Евгений Романов в целом доволен выступлением своих воспитанников, но отметил, что есть куда стремиться. Так же он выразил благодарность за помощь в подготовке спортсменов городскому Дворцу творчества детей и молодежи в лице его директора Ирины Антоновой и начальнику озерского гарнизона пожарной охраны Андрею Юфереву.

Эмиль Сибагатуллин