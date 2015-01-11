--- Садоводы Челябинской области объединятся в кооперативы и откроют свой университет Поддержка садоводческих объединений на Южном Урале будет усилена. По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков обсудил с депутатом Заксобрания области Константином Толкачёвым предложения регионального союза садоводов по развитию садоводческого движения в 2017 году, в частности, по субсидированию садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), созданию на их базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов и обучению управляющих кадров. Депутат областного Законодательного собрания, председатель Челябинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз Садоводов России» Константин Толкачёв рассказал министру о новых проектах, реализуемых российскими садоводами. Одним из них является Всероссийский образовательный проект «Университет садоводов», в рамках которого уже проходят различные вебинары по актуальным вопросам деятельности садоводческих товариществ. Цель регионального отделения – создать филиал университета садоводов на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета. Одновременно предлагается проводить обучение руководящих кадров СНТ с целью повышения качества управления садоводческими товариществами. «Люди, которые становятся председателями, подчас не обладают необходимыми знаниями юриспруденции, бухгалтерского учёта. Эти пробелы можно восполнить», - подчеркнул Константин Толкачёв. Вопрос организации образовательной площадки будет рассмотрен на встрече с ректором ЮУрГАУ Виктором Литовченко. Депутат подчеркнул, что российские садоводы - это один из самых активных слоёв общества. Сегодня они обсуждают вопрос создания потребительских кооперативов - инструмента для реализации излишек продукции, которая вырастает на личных участках граждан. В Челябинске уже ведётся создание такого кооператива, который сможет реализовывать продукцию на одной из торговых площадок в Ленинском районе. Прорабатываются вопросы ответственности садоводов за поставки продукции и её качества. До конца года может быть создан ещё один кооператив. Создание садоводческих потребительских кооперативов положительно оценил Сергей Сушков, который обещал информационную и организационную поддержку, а также, при условии успешного создания новых объединений, включения кооперативов в программу государственных грантов на укрепление их материальной базы. В этом году в областном бюджете впервые на эти цели (развитие материальной базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов) выделено 10 млн руб. Кроме того, министр отметил необходимость сохранения объёма региональной поддержки, который СНТ получали последние два года подряд на возмещение затрат по ремонту инфраструктуры садов: дорог, электролиний, водоводов и т.д. С 2015 года на это было направлено 20 млн руб., в общей сложности поддержку получили 118 садоводческих товариществ в 20 муниципальных районах области. Также депутат доложил о ходе реформы электроснабжения садовых товариществ. Для определения путей её проведения решено организовать встречу с участием министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяны Кучиц. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/sadovody-chelyabinskoy-oblasti-obedinyatsya-v-kooperativy-i-otkroyut-svoy-universitet-37329 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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