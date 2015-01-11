В Озерске полицейскими задержан мужчина, применивший травматическое оружие

В ночь на 12 марта в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов произошел конфликт между отдыхающими гражданами. В ходе выяснения отношений один из посетителей применил травматическое оружие, причинив ранения другому участнику конфликта. С полученными телесными повреждениями головы и тела 40-летний потерпевший был доставлен в больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелявшего 46-летнего озерчанина. Установлено, что у него имеется разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного поражения и патронов к нему.

По данному факту в УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам престпуления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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