Золото, серебро и бронза — у озерчан

2 марта в ДК «Восток» прошел Чемпионат Челябинской области по настольному теннису среди инвалидов. 55 мужчин и 37 женщин из СШОР «Юпитер», ДЮСШ «Олимп», РФЦ «Стимул», организации Ленинского, Металлургического, Курчатовского районов, дом-интернат №1, школа-интернат №4, техникум-интернат имени И.И. Шуба, а также спортсмены из Челябинска, Магнитогорска, Южно-Уральска, Снежинска, Озерска, Пласта, Сатки, Варны, Копейска, Златоуста, Уйского и Красногорского районов приняли участие в соревнованмях.

Золото, серебро и бронзу привезли озерчане. В своих группах лучшей теннисисткой региона стала Елена Васина, второе место завоевала Татьяна Вишнякова, третье - Спартак Гайсин.

Антон Шалимов