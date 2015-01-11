«От сердца к сердцу» пройдёт в десятый раз

16 марта в Озерске пройдет фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу». Юбилейный, десятый, фестиваль соберет талантливых, искусных людей, без сомнения сильных духом и уникальных.

Его учредители и организаторы – «Культурно-досуговый центр» Озерского городского округа, Управление социальной защиты населения ОГО, Управление культуры ОГО и Общественные организации инвалидов города.

Программа фестиваля начнется в 14:00 с выставки прикладного творчества в фойе ДК «Маяк», а продолжится в 15:00 творческим концертом участников в малом зале Дворца культуры «Маяк».

Ежегодно фестиваль собирает большое количество участников и зрителей, а в юбилейном мероприятии ожидается много нового и интересного. Ждем жителей города принять участие в этом празднике. Приходите порадоваться вместе с участниками. Оцените живое творчество особенных людей.

Юлия Волевач