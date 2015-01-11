С 21 марта в Озерске начинает работу местное отделение «Союза садоводов России»

В Озерском городском округе начинает свою работу местное отделение Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России".

Следует напомнить, что 28 февраля на общем собрании председателей и уполномоченных представителей садоводческих товариществ было создано местное отделение "Союза садоводов России".

Ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией округа и Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Его подписали глава администрации округа Евгений Щербаков и депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачёв.

С 21 марта руководитель местного отделения «Союза садоводов России» Ольга Юминова начинает приём заинтересованных садоводов округа в Центре общественных инициатив, который расположен в ДК "Строитель".

Обратиться с вопросами о деятельности объединения можно еженедельно во вторник, среду и четверг с 15:00 до 19:00 часов по предварительной записи по телефонам:

9080485585 (руководитель местного отделения "Союза садоводов России" Юминова Ольга Валентиновна)

9222333630 (помощник руководителя местного отделения "Союза садоводов России" Молокотина Ольга Анатольевна)

http://www.ozerskadm.ru