Новости шахмат

21 марта завершился турнир по быстрым шахматам среди женщин, посвященный Дню 8 марта.

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняло участие 16 человек. В упорной борьбе призерами стали:

I место - с результатом 5 очков из 6 возможных Ткаченко А.

II - III место – поделили набрав по 4,5 очка, Малюк И. и Глинская Ю.

Закономерная победа юной Ткаченко Александры, чемпионки города 2016 года, за тур до конца соревнования она обходила преследователей на 2 очка! Последняя партия с Малюк Ириной, ничего для нее не решала, а вот для Малюк И. была крайне важна, ведь только победа позволяла ей быть в призах! Активно начав дебют Ирина, получила перевес, и в результате тактической «операции» выиграла ферзя, реализовав в дальнейшем материальный перевес! Отлично выступила Глинская Юлия которая обыграла перворазрядницу Шорохову Веру, уступила только «чемпионке», набрав 4,5 очка поделила 2,3 места.

Поздравляем победителей и участников!

В выходные в городе Челябинске прошел полуфинал 16 Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала 2017 года», команда Озерска была представлена сильнейшими юными шахматистами:

Юноши – Пазников Андрей, Овчаренко Илья, Жемчужный Николай и Лемберг Евгений.

Девушки – Ткаченко Александра, Глинская Юлия, Глинская Светлана, Зайцева Яна.

Среди юношей Озерск стал первым, Пазников Андрей, неоднократный Чемпион города среди юношей, набрал 6,5 очков из 7 возможных занял первое место, опередив преследователей на пол очка. Далее в турнирной таблице идет вся команда Кунашакского района, которая всегда находятся «в призах», остальные Озерские шахматисты распределились в турнирной таблице следующим образом – 7м Овчаренко Илья, 8 м Жемчужный Николай, 9м Лемберг Евгений.

Среди девушек, сильнейшей стала Ткаченко Александра, заняв 3 место в общем зачете, сильно выступила Зайцева Яна, заняв 4 место, несомненный успех для нее! 5м заняла Глинская Светлана, 9м Глинская Юлия.

С 6 по 9 апреля в городе Челябинске пройдут Финальные соревнования, пожелаем Озерским спортсменам ПОБЕД!!!

(адрес для желающих посмотреть соревнования – СДЮШОР г. Челябинск, Гагарина 16)

Выражаем особую благодарность Директору МБУ «Арена» Родину Сергей Ивановичу, за помощь в организации перевозки юных спортсменов до места соревнований и обратно!

В это воскресенье, 26 марта, пройдет последний тур Финала Первенства Озерского ГО по классическим шахматам.

2 месяца бескомпромиссной борьбы подходят к концу, на данный момент в лидерах находятся Пазников Андрей, Манижашвили Иосиф, Полянский Юрий, также Вирффель Роман может вмешаться в борьбу за призы!

В последнем туре претенденты сыграют:

• Вирфель – Черемных

• Мельников – Пазников

• Полянский – Бубаханов

• Манижашвили – Идт

Кто же станет Чемпионом города? Хотите знать ответ, приглашаем в шахматный клуб в 11.00.

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С г. Озерска за помощь в проведении соревнований.

Шахматная Федерация Озерского ГО