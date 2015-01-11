Челябинский областной башкирский народный центр отметил 25 лет деятельности

В Челябинске во Дворце культуры «Строителей», состоялось юбилейное торжество, посвященное 25-летию со дня образования Челябинской областной общественной организации «Башкирский народный центр», сообщает пресс-служба постоянного представительства Республики Башкортостан в Челябинской области. «Башкирский народный центр тесно сотрудничает с различными общественными и государственными организациями, ведет многогранную работу по возрождению башкирской культуры и духовности в Южном Урале среди молодого подрастающего поколения», – отметил Амур Хабибуллин. На праздник поздравить юбиляров приехал начальник управления общественных связей Правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, который поздравил ЧООО «Башкирский народный центр» с юбилеем, и вручил благодарственные письма от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пожелал его членам успехов в их дальнейшей работе. С юбилеем также поздравили депутат Законодательного Собрания Челябинской области Анатолий Вершинин, заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Челябинска Павел Магей, член Общественной палаты Челябинской палаты Наиль Шайдуллин, помощник депутата Государственной думы Андрея Барышева Марина Дымова. В торжественном вечере приняли участие знатные жители города писатель Кирилл Шишов, заслуженные работники культуры Башкортостана Ралиф Каримов и Факия Сафина. Для участников праздника была подготовлена концертная программа с участием солистов и творческих башкирских коллективов Челябинска, Озерска, Верхнего Уфалея, Миасса. На мероприятии также говорилось о тех, кто стоял у истоков создания ЧООО «Башкирский народный центр» и развивал его деятельность. Праздник башкирской общины разделили с ней многочисленные гости из числа ассамблеи народов челябинской области и приглашенные гости.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskiy-oblastnoy-bashkirskiy-narodnyy-centr-otmetil-25-let-deyatelnosti-37512