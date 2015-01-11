Последний раз в Озерске — «ТенорА ХХI века»!

"Дмитрий Сибирцев представляет - ЗВЕЗДЫ НОВОЙ ОПЕРЫ"
Мировой уровень исполнения, хиты из спектаклей театра Новая опера, новые лица: Георгий Фараджев, Екатерина Миронычева, Анна Синицына и Илья Кузьмин.
26 марта в 12.00 - Театр драмы "Наш дом"
«ТенорА ХХI века» с "ДЕТСКОЙ ПРОГРАММОЙ"
Обновленная программа в сопровождении инструментальной группы: Максим Бирюков (фортепиано), Михаил Хохлов (бас-гитара), Ростислав Шараевский (ударные). Специальный гость - Юрий Медяник (скрипка, баян). Любимые, родные песни из известных мультфильмов и кинофильмов на мгновенье вернут в детство и подарят тепло!