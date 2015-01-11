Не выжигайте траву!

Каждый год в теплые весенние дни в воздухе начинает носиться удушливый дым. Его причиной всегда становится либо шалость с огнем, либо специальное выжигание некошеной травы. Вносят свою немалую лепту и любители шашлыков, разводя мангалы в сухих местах. Теоретически к пожару может привести и разбитая стеклянная бутылка, произведя эффект линзы, но на практике 99% случаев - дело человеческих рук. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. А ведь все это может иметь очень серьезные последствия.

Если Вы стали свидетелем пожара на траве в непосредственной близости от жилых строений, не думайте, что кто-то кроме Вас уже вызвал пожарных. Обычно люди надеются друг на друга, и в итоге диспетчер получает первый звонок вроде: «Сколько можно ждать?!», когда пламя уже вовсю «орудует» на жилых строениях. Не надейтесь ни на кого - позвоните по стационарному телефону 01 или наберите 112 с мобильного и известите диспетчера о возгорании. Пусть лучше о пожаре позвонят 10 человек, чем не позвонит никто. По возможности оповестите жильцов расположенных рядом домов.

Совет владельцам частных домов и дачникам: прочешите граблями территорию по периметру дома и возле забора. Это избавит от сухой травы, ускорит появление зеленой поросли и существенно снизит риск «травяного» пожара.

Типичные ошибки, приводящие к пожарам:

- Разведение костра вблизи сухостоя;

- Непотушенная сигарета;

- Выжигание лугов, пастбищ и т.п.;

- Неправильный выбор места для мангала;

- Сжигание мусора в ветреную погоду.

Пожарная охрана Озерска напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свое жилье и жизнь от огня!

СУ ФПС №1