Школьники и студенты со всей России соберутся в ЧелГУ

25 и 26 марта в Челябинском государственном университете пройдет VIII Международный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+». Также в эти дни впервые пройдет Международный открытый форум начинающих журналистов «OpenMedia», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области. В эти выходные факультет журналистики ЧелГУ проведет международный конкурс для юнкоров. В мероприятии примут участие детские и молодежные редакции из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Челябинска, Костаная (Республика Казахстан) и Минска (Белоруссия). В этом году в адрес организаторов поступило более тысячи заявок. «Наш конкурс не просто позволяет юнкоровским редакциям подвести некие промежуточные итоги своей работы. Мы собираем воедино страницы молодежных изданий, где юные корреспонденты сообщают о том, что их волнует сегодня, к чему они стремятся и в какой поддержке нуждаются со стороны взрослых», – рассказала заведующая кафедрой журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики ЧелГУ Светлана Симакова. Участников ждет насыщенная программа. В первый день для школьников запланированы экскурсии на «Высоту 239» (завод ЧТПЗ), в Государственный исторический музей Южного Урала, Музей истории Южно-Уральской железной дороги. Помимо этого пройдут полезные мастер-классы и квест. Завершится день концертной программой. Организаторы не забыли и про руководителей коллективов – для них подготовлен специальный методический семинар. Студентов ожидает тотальное погружение в мир журналистики. Лекторы расскажут о последних тенденциях в мире СМИ, социальных сетях и SMM. Среди спикеров Марина Загидуллина (профессор ЧелГУ), Елена Герасименко (руководитель проекта 74.ru), Наталья Краснова (инстаграм-блогер), Александр Подопригора (главный политический блогер Южного Урала), Станислав Гладков (радио «Южный Урал»), Дмитрий Моргулес (газета «Челябинский обзор»), Ксения Гусева (информационное ангенство PressPhoto). Победителей и призеров объявят на торжественной церемонии закрытия.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/shkolniki-i-studenty-so-vsey-rossii-soberutsya-v-chelgu-37539