Новости Спорт Игроки ХК «Гранит» вложили свои чемпионские медали в чашу Кубка Челябинской области Итак, свершилось! ХК "Гранит" (Озерск) впервые в своей истории выиграл и Чемпионат и Кубок Челябинской области по хоккею с шайбой. Такой результат превзойти нельзя, его можно только повторить, поэтому с нетерпением будем ждать следующего хоккейного сезона. Отдавая должное мудрости и тренерскому таланту нашего коуча Василия Федоровича Куликова, мастерству, самоотверженности и готовности биться до конца за команду игроков ХК "Гранит", следует сказать, что на эту историческую двойную победу работал огромный коллектив, который с первого взгляда не так и виден. Это и различные структуры ФГУП "Маяк", обеспечивающие команду транспортом для выезда в другие города, питанием хоккеистов после матчей, и коллектив МБУ "Арена", готовивший к домашним играм хоккейный корт во главе со своим директором С.И.Родиным, а также списки на въезд для иногородних команд, и руководство "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" во главе с исполнительным директором Г.Н.Мокробородовым, на котором лежала основная часть работы по состыковке синхронных действий всех завязанных в этом процессе структур. Особая благодарность информационно-музыкальной группе во главе с председателем правления "АФиХ" Алкксандром Сухаревым и бригаде местных арбитров, которая помогала обслуживать домашние матчи ХК "Гранит". Ну, а теперь о третьей, победной, игре финальной серии. ХК "Гранит" (Озерск) - "Звезда" (Чебаркуль) 3 : 2 (2:0; 1:1; 0:1) Шайбы забросили: 8 мин - С.Михайлов (В.Аникеев, Д.Петрюк) 1:0; 12 мин - А.Кириллов (В.Дыдыкин, Е.Алабугин) 2:0, бол; 25 мин - В.Ионов (Д.Бочаров, Н.Рогачев) 2:1, бол; 38 мин - А.Кириллов (С.Михайллв, И.Захаров) 3:1, бол; 60 мин - Д.Бочаров (И.Аксенов, П.Лымарев) 3:2. ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Шубников - В.Дыдыкин; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; Д.Петрюк - В.Аникеев - П.Брюханов; А.Носов - Д.Созинов; И.Захаров - М.Куликов - Р.Шакиров; Д.Климов, А.Савицкий, А.Демкин. Зап.вр: С.Ширяев. "Звезда" (Чебаркуль): С.Боргер (00.00 - 59.45) (вр); С.Глазунов, Е.Елисеев, Д.Бочаров, И.Аксенов, А.Флитер, Н.Калашников (защ); Н.Бахтин, А.Устюжанин, А.Идиатуллин, Е.Меленчук, Д.Шарнин, Н.Рогачев, А.Пензин, А.Платонов, П.Осипов, Е.Козуб, В.Ионов, Е.Кутузов, П.Лымарев (к). Штраф: 10 мин (В.Аникеев, В.Дыдыкин, А.Савицкий, М.Ковлягин, А.Демкин) - 20 мин (10 мин - недисциплинированное поведение) Судьи: Д.Мальцев; М.Берсенев, Е.Юдин (все - Челябинск) 22 марта ЛДС "Айсберг" п Кременкуль, 300 зрителей. "Звезда" начала матч очень активными действиями, сразу переведя игру в зону защиты "Гранита". На протяжении первых двух с половиной минут все пятерки чебаркульской команды создавали серьезное давление на наши оборонительные порядки. За этот промежуток времени игроки "Звезды" совершили пять бросков в створ ворот, которые, как и во всех предыдущих матчах розыгрыша Кубка, защищал Эмиль Сафин. Выдержав этот начальный натиск, и наши игроки перешли к более активным действиям - первая неплохая возможность представилась на 3-й минуте, когда Евгений Алабугин и Сергей Михайлов смогли убежать в отрыв против одного защитника и довести дело до броска по воротам. Сергей Боргер был начеку. Первый период этой игры был совсем не похож на первые периоды первой и второй игр. В этом матче команды создавали остроту у чужих ворот не за счет долгих позиционных атак, а за счет силового давления на "пятак" соперника (Звезда) или быстрого розыгрыша шайбы в зоне соперника с выводом игрока на завершающий бросок (Гранит). Именно так и был открыт счет в матче. Только завершилась 7-я минута первого периода, как на льду каким-то образом оказались вместе Сергей Михайлов и игрок второй тройки нападения Виталий Аникеев и Дмитрий Петрюк. Двумя быстрыми пасами Петрюк и Аникеев нашли в левом круге вбрасывания Михайлова, и Сергей точно бросил из-под защитника "Звезды". Голкипер гостей, закрытый своим игроком, судя по всему, броска не видел и среагировал уже на шайбу, влетевшую в ворота. Игра пошла на встречных курсах, но общий рисунок все-таки выдерживался: при первой возможности защитники "Звезды" грузили шайбу от синей линии или по воротам "Гранита", или за ворота, или на "пятак", куда летела в борьбу вся атакующая тройка чебаркульцев, игроки же "Гранита" отвечали быстрым выходом из обороны в атаку, где в разряженной средней зоне имели несколько вариантов продолжения этой самой атаки. Видимо, это было несколько неожиданно для гостей, и в середине периода они допустили, наверное, роковую ошибку. С интервалом в двадцать секунд были удалены Айваз Идиатуллин за подножку и Никита Рогачев за задержку соперника клюшкой. Первая пятерка "Гранита" реализовала двойной перевес в течение 19 секунд. Быстрый розыгрыш с броском от Евгения Алабугина и добиванием Александра Кириллова и счет становится 2:0 в пользу "желто-черных". В концовке периода был хороший момент у Виталия Аникеева, который с фланга вышел на ворота гостей, но надежно сыграл голкипер. Второй период для "Гранита" начался очень тревожно. Последовали два подряд удаления и нашей команде 21 секунду пришлось обороняться втроем. И когда казалось, что худшее уже позади, и вот-вот появится пятый игрок, "Звезда" реализовала свое преимущество. Прошла хрестоматийная, как из учебника, комбинация = этакий прямоугольный треугольник: вертикальный пас из-за ворот от Никиты Рогачева на стоящего чуть левее ворот Данилу Бочарова (Эмиль Сафин реагирует именно на него), тот в касание переводит шайбу параллельно воротам на одиноко стоящего перед пустым углом ворот Владимира Ионова, и преимущество "Гранита" сокращается до одной шайбы. Становится тревожно за итоговый результат, тем более, что "Звезда" продолжает наседать на ворота "Гранита", и в каких-то моментах нам просто везет (трижды шайба попадает в штангу), в каких-то моментах чудеса в воротах творит Эмиль Сафин, а в каких-то моментах игроки, спасая ворота просто ложатся под броски соперника (не просто так перед игрой они говорили, что будем умирать на площадке). Ситуация усугубляется тем, что тренеру вновь, как и в первой игре приходится делать перестановки в звеньях (травмы дают о себе знать). Становится понятно, что "Граниту", как воздух, нужно провести хотя бы одну-две позиционные атаки и отодвинуть игру от своих ворот. И такая возможность предоставляется в концовке периода. Игрок "Звезды" зачем-то атакует игрока, не владеющего шайбой, и отправляется в бокс "для плохих парней". На площадке появляется первая пятерка "Гранита", усиленная на синей линии Игорем Захаровым. Чтобы реализовать большинство, "Граниту" потребовалось пять секунд! Александр Кириллов выигрывает вбрасывание на Сергея Михайлова и сам устремляется на "пятак" перед воротами "Звезды". Михайлов откатывает шайбу под "щелчок" Захарову, Боргер успевает щитком отбить шайбу, пущенную из "захаровской катапульты", но тут как тут с добиванием возникает Александр Кириллов - получите и распишитесь - 3:1. Третий период прошел так, как и должен был пройти при таком счете. Наша команда сконцентрировалась на обороне, успешно встречая игроков "Звезды" или в средней зоне, или на своей синей линии, и максимально обезопасив себя от ненужных удалений (всего одно в третьем периоде). По большому счету, игра у "Звезды" не клеилась. Игроки стали нервничать, ошибаться в передачах, ошибаться при входе в зону, получать дисциплинарные штрафы. Все, наверное, так бы и завершилось, но за 42 секунды до конца третьего периода "Звезда" смогла сократить счет до минимума, вновь забросив с "пятачка". А затем был тайм-аут, снятие вратаря и выход шестого полевого игрока, финальная сирена... и вновь под сводом ЛДС "Айсберг" в честь "Гранита" зазвучал бессмертный хит группы "Queen" - "Whe are the champions"! Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский http://afh-ozersk.ru Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: ХК «Гранит» — «Звезда» — битва титанов продолжится 22 марта

ХК «Гранит»: «We are the champions»

«Звезда смерти» расколола «Гранит»

ХК «Гранит» несет потери, но продолжает побеждать

ХК «Гранит»: разгром в ЛДС «Олимпийский»