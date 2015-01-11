Губерния Почта России вводит систему электронных очередей в почтамтах Южного Урала В центральном отделении почтовой связи Челябинска состоялась презентация системы управления электронной очередью. До конца марта Почта России установит в отделениях Южного Урала 28 аппаратно-программных комплексов. В мероприятии приняли участие министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов, директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов. Для внедрения современных технологий выбраны отделения с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех операционных окон. В этом году оценить преимущества электронной очереди смогут жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Озерска и Троицка. В южноуральской столице аппаратно-программными комплексами оборудуют 12 отделений почтовой связи. В Магнитогорске установят 8 систем электронной очереди, в Миассе – 5, и по одной – в Златоусте, Озерске и Троицке. «Ежедневно крупные отделения связи Челябинской области посещают до 500 человек. Южноуральцы приходят, чтобы отправить корреспонденцию, оплатить коммунальные услуги и штрафы, оформить подписку – Почта России оказывает более 200 услуг. Внедрение систем электронных очередей позволит сократить время обслуживания населения и объективно контролировать работу операторов», – рассказал директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей отечественного производства. Принцип работы системы прост: клиент, придя в почтовое отделение, на экране терминала выбирает необходимую услугу и получает талон с персональным номером и дожидается приглашения к операционному окну. Как только очередь подойдет – на экране электронного табло высветится указанный в талоне номер. «Почта России – наш хороший партнер. За последние годы качество обслуживания в отделениях Почты России существенно возросло за счет появления новых электронных сервисов, например, таких как оформление подписки на любимое издание через сеть Интернет и возможность отследить путь своей посылки в режиме онлайн, – отметил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов. – Электронная очередь позволит перевести качество обслуживания населения на новый уровень и повысить стандарты предоставления услуг». В своем приветственном слове министр также отметил большую роль Почты России в реализации проекта «Электронное правительство». При участии почтовых работников в Челябинской области на Едином портале госуслуг было зарегистрировано более 17 тысяч южноуральцев. Работу электронной очереди министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов протестировал лично. В отделении почтовой связи он оформил благотворительную подписку на специализированную литературу в пользу Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Златоуста и Карабаша. Воспитанники этих социальных учреждений углубленно изучают информатику и радиотехнику. Информационная справка УФПС Челябинской области – филиал федерального почтового оператора ФГУП «Почта России», предоставляющий услугу почтовой связи населению Южного Урала. Включает 715 отделений почтовой связи и трудовой коллектив более 7 000 человек. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/pochta-rossii-vvodit-sistemu-elektronnyh-ocheredey-v-pochtamtah-yuzhnogo-urala-37575 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Более 900 южноуральцев заменили паспорт через портал госуслуг

Почтальон из Озерска стала лучшей в Челябинской области

Официальный комментарий УФПС Челябинской области

Месяц – на исправление ошибок

В Озерске открылось новое отделение почты