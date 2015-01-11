Юную звезду дизайна ищут в городах УрФО

УрФО, РФ — МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, совместно с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, продолжают поиск юных звезд российского дизайна в городах и малых населенных пунктах регионов Урала. Попробовать свои силы в создании эскизов одежды могут дети от 11 до 18 лет, загрузив свою работу на онлайн-площадку проекта pokolenie.mts.ru до 25 апреля.

Благотворительный проект «Поколение М» предлагает талантливым детям Урала и Западной Сибири принять участие во всероссийском конкурсе дизайна «FashionПоколение», под патронажем известных российских дизайнеров: Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Даши Гаузер. Для участия в конкурсе, дети должны загрузить собственный эскиз платья для Полины Гагариной на сайт проекта до 25 апреля.

Девять победителей творческого конкурса «FashionПоколение» получат уникальную возможность — бесплатную поездку в Москву, где лучшие из них под руководством фэшн-мастеров создадут собственную коллекцию и представят ее на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2017 года.

Бонусом для ребят, которые выложат свои работы на портал проекта до 18 апреля, будет возможность принять участие в мастер-классе Игоря Гуляева, модельера и дизайнера, основателя модного дома Igor Gulyaev, куратора проекта «Поколение М», и получить рекомендации по улучшению своих работ, представленных на конкурс. Офлайн мастер-класс состоится в Екатеринбурге 19 апреля в 15:00 в Ельцин Центре. Онлайн-трансляцию во всех регионах Урала можно будет посмотреть в группах ВК «Поколение М» и «МТС Урал».

Помимо конкурса FashionПоколение, в проекте еще 10 направлений — конкурсов в различных жанрах: музыка, танцы, фотография, кинематограф и так далее. В каждом конкурсе детям помогают уже состоявшиеся мастера своего дела, а всех победителей ждут ценные призы. Так, лучшие вокалисты смогут получить персональный мастер-класс от певицы Полины Гагариной, музыканты создадут настоящий инструментальный ансамбль и выступят на крупнейших концертных площадках страны, фотографы получат профессиональный гаджет для съемки из рук именитого фотографа Дмитрия Исхакова и так далее.

Проект «Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС и объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

Виртуальная творческая площадка проекта — интернет-портал pokolenie.mts.ru и группа в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/pokoleniye_m, где дети могут проявить свои таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях. За выложенные работы, отданные голоса конкурсантам на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет проекта, баланс которого в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение детей. С апреля 2014 года в рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей для операций 35 детям.

О Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — главное мероприятие в области моды России и Восточной Европы, которое ставит цель искать новые имена, пропагандировать отечественную индустрию внутри страны и за ее пределами. За время существования Недели моды коллекции на подиумах продемонстрировали около 400 дизайнеров и брендов. Среди постоянных участников показа Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев, Даша Гаузер, Алена Ахмадуллина, VIVA VOX, Юлия Далакян, Julia Nikolaeva, Laroom и многие другие. В разное время гостями MBFW Russia становились топ-модели, королевские особы, главные действующие лица мировой моды, кинозвезды, известные зарубежные блогеры. Mercedes-Benz Fashion Week Russia проводится Национальной палатой моды.

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Пресс-секретарь МТС в регионах Урала

Елена Юрина (Колычева)

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Пресс-служба МТС в регионах Урала