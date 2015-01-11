В зоне внимания: профилактика суицидов среди несовершеннолетних

В целях профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних с 1 сентября 2010 года круглосуточно работает Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.

Также для детей и взрослых, оказавшихся в кризисной ситуации, функционирует бесплатный государственный «Телефон Доверия службы здравоохранения» 8 (351) 269-77-77 (по будням с 17.00 до 08.00 час.)

Пресс-служба УМВД