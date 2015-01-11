Озёрские «Журавлики Победы»

Абонемент «Юность» Центральной городской библиотеки приглашает горожан принять участие в акции «Журавлики Победы», которая пройдет в рамках подготовки ко Дню Победы. Акция пройдет 8 мая вечером у памятника «Вечный огонь».
Белый журавлик – это символ вечной памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Для проведения акции необходимо сделать большое количество бумажных журавликов.
На абонементе «Юность» ежедневно с 15.00-17.00 проводятся мастер-классы по оригами – изготовление бумажного журавлика.
Приглашаем всех желающих принять участие в акции и почтить память павших.
Справки по тел. 2-38-40.
Положение об акции «Журавлики Победы»
1. Общие положения:
Акция «Журавлики Победы» (далее Акция) проводится в рамках Дня Победы – 9 мая в Великой Отечественной войне.
2. Цели и задачи Акции:
1. познакомить с литературным достоянием бессмертного образа белых журавлей Расула Гамзатова, несущих светлую память о павших на полях сражений во всех войнах;
2. способствовать укреплению многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной России;
3. формировать нравственные качества – патриотизм, любовь к Родине, приобщение к традициям страны;
4. формировать чувство верности своему Отечеству, готовность выполнения гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
3. Организация Акции:
Организацию и проведение Акции осуществляет отдел «Юность» МКУК Озёрского городского округа «Централизованная библиотечная система».
4. Участники Акции:
В Акции принимают участие жители Озёрского городского округа. Возраст участников не ограничен.
5. Сроки проведения Акции:
- мастер-классы по изготовлению бумажного журавлика ежедневно с 15.00-17.00
- Акция проводится 08.05.2017 в 17.00.
6. Форма и порядок проведения Акции:
- Литературно-музыкальная композиция «Журавлики Победы»;
- Мастер-классы по изготовлению бумажных журавликов,
- 08.05.2017 у памятника «Вечный огонь» запуск шариков с журавликами в небо под песню Р. Гамзатова и Я. Френкеля «Журавли».
7. Место и время проведения:
- читальный зал ЦГБ (мастер-классы),
- памятник «Вечный огонь».
Справки по тел. 2-38-40.
Кузина С. А.,
зав. отделом «Юность»
http://www.libozersk.ru