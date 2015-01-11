Ивестен новый Чемпион города по классическим шахматам!

Завершился Финал Первенства Озерского ГО по классическим шахматам. В соревновании, проходившем в течение двух месяцев в городском шахматном клубе, приняло участие 14 человек.
Сложил Чемпионские полномочия Манижашвили Иосиф, который в прошлом году не оставил шансов другим участникам. Кто же стал первым в этом году, спросите Вы!?
Шахматы один из тех видов спорта, когда возраст не имеет сильного значения, а главное умение и стремление побеждать! Всеми этими качествами как раз и обладает «новый» Чемпион! Для постоянных посетителей шахматного клуба, эта фамилия всегда на слуху, хотя последнее время, оно стало звучать часто в обзорах местных шахматных соревнований.
До последнего тура на Чемпионство претендовали – прошлогодний Чемпион города Манижашвили Иосиф (9,5 очков), Полянский Юрий (9,5 очков) Чемпион города далекого 1988г. и постоянный призер различных турниров, и юный 15-ти летний Пазников Андрей (10 очков) – обладатель Кубка города среди взрослых 2016 года и трехкратный обладатель Кубка города среди учащихся до 18 лет, 4х кратный Чемпион города среди учащихся и неоднократный призер других местных соревнований!
В последнем туре соревнования встречались:
• Мельников – Пазников
• Полянский – Бубаханов
• Манижашвили – Идт
Отметим что перед последним туром, Пазников А. имел полочка преимущества перед конкурентами, в различных раскладах мог быть как Чемпионом, так и занять третье место!
Первым закончил играть Иосиф, завершив партию в ничью в коневом эндшпиле против Идт Виктора, тем самым шансы на его чемпионство уменьшились, оставалось только ждать результатов других участников. Свою очередную победу одержал Полянский Юрий, который гарантировал себе второе место, и опять оставалось ждать результат партии Пазникова. В партии же Мельников – Пазников события развивались не торопливо, шла борьба за позиционный перевес, в который Мельников, получил не большое преимущество, имея запас по времени и хорошую позицию, Александр допусти фатальную ошибку и зевну ферзя…, все было кончено!
Да здравствует новый Чемпион Озерского ГО по классическим шахматам - 15-ти летний Пазников Андрей, ученик 33 школы! Несколько лет шел он к этой цели, многочасовые занятия в шахматной школе, постоянные спарринги с лучшими шахматистами города, участие в областных и международных соревнованиях, дали результат! Отметим и вклад его тренера Юделевича Семена Давыдовича, отметившего 80-ти летний юбилей в этом году, в эту победу!
Поздравляем юного Чемпиона, так держать!!!
Отметим 4 место Романа Вирфеля, надеемся в следующем году он усилит игру, и будет в призовой тройке, а может и сменится Чемпион!? Оставим этот вопрос открытым.
Напомним, что ориентировочно в конце октября 2017г, стартует полуфинал Первенства Озерского ГО по классическим шахматам, призеры которого смогут побороться в финальных соревнованиях. Кто чувствует силы, и уверенность приглашаем принять участие в этих соревнованиях, следите за новостями о начале турнира!
Окончательно в соревновании места распределились следующим образом:
I место - с результатом 11 очков из 13 возможных Пазников А.,
II место - 10,5 очков Полянский Ю.,
III место – 10 очков Манижашвили И.,
4 место – 9,5 очков Вирфель Р.,
5 место – 7,5 очков Идт В.,
6 место по дополнительным показателям – 7,5 очков Черемных А.,
7 место – 6,5 очков Бубаханов В.,
8 место – 5,5 очков Юделевич С.,
9 место по дополнительным показателям – 5,5 очков Овчаренко И.,
10 место – 5 очков Мельников А.,
11 место – 4,5 очка Преображенский Б.,
12 место – 3,5 очка Печенкин В.,
13 место – 3 очка Зимин Л.,
14 место – 1,5 очка Ярцев Г.
Поздравляем призеров и участников.
Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С г. Озерска за помощь в проведении соревнований.
Шахматная Федерация Озерского ГО