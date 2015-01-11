Об «Электронном документообороте» расскажут налоговики

Уважаемые налогоплательщики!

31 марта 2017 года Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области проводит семинар на тему «Электронный документооборот».

В программе семинара:

1. Преимущества электронного документооборота.

2. Как подключиться к электронному документообороту.

3. Виды документов, направление которых предусмотрено в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, а также о выполнении обязанности налогоплательщика ежедневно обеспечивать по ТКС прием электронных документов и корректное отправление квитанций о получении электронных документов.

Время проведения семинара: 10.00 – 11.30.

Место проведения семинара: г. Кыштым, ул. Юлии Ичевой, 175 - актовый зал Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru