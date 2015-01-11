Волонтерское движение в округе будет развиваться

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Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

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Волонтерское движение в округе будет развиваться

27 марта службой по делам молодежи был организован «круглый стол», в котором приняли участие представители Озерского городского округа и руководители волонтёрского движения Челябинской области.

В качестве лидеров обсуждения на встрече выступили: Татьяна Птицына, руководитель волонтёрского центра "По зову сердца", специалист по работе со студентами ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова" (г. Магнитогорск) (https://vk.com/club34110863) и Ольга Еникеева, заместитель руководителя АНО ассоциации Волонтёры Южного Урала (г. Челябинск) (https://vk.com/vol_south_urals).

Темой беседы стало "Вовлечение молодежи Озерского городского округа в волонтерскую деятельность". По мнению Ильи Назарова, начальника службы по делам молодежи администрации ОГО, в муниципалитете волонтерское движение существует уже несколько лет (есть активная молодежь в ОТИ НИЯУ МИФИ, в центре культуры и досуга молодежи «Мир», в общественной организации «СМИК»): «Молодые люди вносят неоценимый вклад в жизнь города, градообразующего предприятия, своего института, в организацию мероприятий и реализацию собственных социальных проектов. Но несмотря на это, всегда есть чему поучиться у коллег из других городов, где движение развито лучше».

Татьяна Птицына рассказала об истории развития волонтерства в г. Магнитогорске, о том, какие существуют направления добровольческой деятельности. Данными о поддержке волонтерства в Челябинской области и форумах, организуемых для волонтеров, поделилась Ольга Еникеева.

Илья Назаров обозначил, что служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа позиционирует себя как координатор молодежной политики в муниципалитете и готова обеспечить развитие волонтерского движения «на местах»:

- На встрече обсуждалось много вопросов и идей, которые в ближайшее время будут реализованы и в нашем городе. Например, Алексей Литвинцев (https://vk.com/litvintsevalexey), предложил донести информацию о волонтерстве до школьников округа, ведь одно из преимуществ волонтерской книжки - это возможность воспользоваться ей и получить "бонусы" при поступлении в ВУЗы страны (волонтерская книжка может «дать» до 10 баллов к результатам ЕГЭ). Дмитрий Маслов, преподаватель истории ОЗТК предложил в ближайшее время организовать волонтеров в колледже, и уже наметил ряд мероприятий для волонтеров. Илья Кишун (https://vk.com/ilyakishun) и Наталья Лаврентьева (https://vk.com/lavr_kentavr), представители службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа в ближайшее время сформируют проект школы волонтерства (информация будет размещена в группах https://vk.com/smartmagazine74 и https://vk.com/ozmolodeg).

Мероприятие прошло в формате дружеской беседы, благодаря чему в ходе общения удалось обменяться опытом и получить заряд позитива на будущее.

Тем, кто хочет вступить в волонтерское движение:

В данный момент служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа и ЦКДМ «Мир» проводят регистрацию волонтеров и выдают волонтерские книжки установленного образца. Если у Вас есть свои идеи и проекты, или просто желание сделать жизнь в городе интересней и насыщенней, приходите к нам!

Контакты:

- ЦКДМ «МИР» - https://vk.com/mir_ozr, ул. Свердлова, 42.

- Служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа https://vk.com/ozmolodeg, пр. Ленина, 62, каб. 77, 83;

- все новости для социально активных граждан, анонсы мероприятий и различных событий, фотоотчеты с мероприятий, и обсуждение проектов читайте здесь https://vk.com/smartmagazine74.

Фото предоставлены службой по делам молодежи.

http://www.ozerskadm.ru

Волонтерское движение в округе будет развиваться

Волонтерское движение в округе будет развиваться

Волонтерское движение в округе будет развиваться

Волонтерское движение в округе будет развиваться

Волонтерское движение в округе будет развиваться

Ключевые теги: волонтёры.

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