Волонтерское движение в округе будет развиваться

27 марта службой по делам молодежи был организован «круглый стол», в котором приняли участие представители Озерского городского округа и руководители волонтёрского движения Челябинской области.

В качестве лидеров обсуждения на встрече выступили: Татьяна Птицына, руководитель волонтёрского центра "По зову сердца", специалист по работе со студентами ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова" (г. Магнитогорск) (https://vk.com/club34110863) и Ольга Еникеева, заместитель руководителя АНО ассоциации Волонтёры Южного Урала (г. Челябинск) (https://vk.com/vol_south_urals).

Темой беседы стало "Вовлечение молодежи Озерского городского округа в волонтерскую деятельность". По мнению Ильи Назарова, начальника службы по делам молодежи администрации ОГО, в муниципалитете волонтерское движение существует уже несколько лет (есть активная молодежь в ОТИ НИЯУ МИФИ, в центре культуры и досуга молодежи «Мир», в общественной организации «СМИК»): «Молодые люди вносят неоценимый вклад в жизнь города, градообразующего предприятия, своего института, в организацию мероприятий и реализацию собственных социальных проектов. Но несмотря на это, всегда есть чему поучиться у коллег из других городов, где движение развито лучше».

Татьяна Птицына рассказала об истории развития волонтерства в г. Магнитогорске, о том, какие существуют направления добровольческой деятельности. Данными о поддержке волонтерства в Челябинской области и форумах, организуемых для волонтеров, поделилась Ольга Еникеева.

Илья Назаров обозначил, что служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа позиционирует себя как координатор молодежной политики в муниципалитете и готова обеспечить развитие волонтерского движения «на местах»:

- На встрече обсуждалось много вопросов и идей, которые в ближайшее время будут реализованы и в нашем городе. Например, Алексей Литвинцев (https://vk.com/litvintsevalexey), предложил донести информацию о волонтерстве до школьников округа, ведь одно из преимуществ волонтерской книжки - это возможность воспользоваться ей и получить "бонусы" при поступлении в ВУЗы страны (волонтерская книжка может «дать» до 10 баллов к результатам ЕГЭ). Дмитрий Маслов, преподаватель истории ОЗТК предложил в ближайшее время организовать волонтеров в колледже, и уже наметил ряд мероприятий для волонтеров. Илья Кишун (https://vk.com/ilyakishun) и Наталья Лаврентьева (https://vk.com/lavr_kentavr), представители службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа в ближайшее время сформируют проект школы волонтерства (информация будет размещена в группах https://vk.com/smartmagazine74 и https://vk.com/ozmolodeg).

Мероприятие прошло в формате дружеской беседы, благодаря чему в ходе общения удалось обменяться опытом и получить заряд позитива на будущее.

Тем, кто хочет вступить в волонтерское движение:

В данный момент служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа и ЦКДМ «Мир» проводят регистрацию волонтеров и выдают волонтерские книжки установленного образца. Если у Вас есть свои идеи и проекты, или просто желание сделать жизнь в городе интересней и насыщенней, приходите к нам!

Контакты:

- ЦКДМ «МИР» - https://vk.com/mir_ozr, ул. Свердлова, 42.

- Служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа https://vk.com/ozmolodeg, пр. Ленина, 62, каб. 77, 83;

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Фото предоставлены службой по делам молодежи.

http://www.ozerskadm.ru