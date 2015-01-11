Робототехники из Озерска вновь стали лучшими

Озерские школьники, учащиеся 10-го класса школы №38, Дмитрий Савинов и Сергей Чесноков стали четвёртыми в главной номинации «Безопасное движение по городу» на VIII международном чемпионате по робототрафику «Robotraffic International Competition 2017».

Мировой этап соревнований проходил в Израиле 23 марта в университете Технион. В этом году в нём приняли участие 30 команд из Израиля, России, Украины, США, Мексики, Аргентины.

Следует напомнить, что в прошлом году озерская команда на чемпионате в Израиле заняла первое место в номинации «Test» по правилам дорожного движения и стала призёром в номинации «Careful Racing» (Движение по модели городского транспортного движения с соблюдением ПДД).

В этом году в составе озерской команды выступали учащиеся школы №38 Дмитрий Савинов и Сергей Чесноков под руководством Валерия Анатольевича Смолина, который является учителем информатики школы № 38 и возглавляет школьный центр робототехники, и тренера – студента первого курса ОТИ НИЯУ МИФИ Алексея Кардашина, который в прошлом году принимал участие в этих соревнованиях в качестве участника. Участие озерчан в чемпионате стало возможным благодаря финансовой поддержке ФГУП «ПО «Маяк» и денежным средствам, выделенным из муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе».

В этом году темой конкурса стали интеллектуальные системы для обмена информацией между участниками дорожного движения, повышающие безопасность данного процесса: обмен информацией между смарт-автомобилями, чтобы избежать аварий и несчастных случаев; обмен информации между умными-светофорами и умными автомобилями, чтобы улучшить безопасность на перекрестках; обмен информации между смарт-автомобилями и пешеходами для защиты пешеходов.

По условиям организаторов все команды проходят этап «Тест» на знание правил дорожного движения, соревнуются в номинациях «Безопасное движение по городу» и «Скоростное движение по трассе», демонстрируют творческие проекты в номинации «Предложения по безопасной организации дорожного движения». По итогам соревнований команда Озерска заняла 4-е место в одной из самых сложных дисциплин в категории «Безопасное движение по городу», пропустив вперед российские команды из Томска, Москвы и Санкт-Петербурга, но опередив соперников из Мексики, Аргентины и США.

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