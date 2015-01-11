Работники Кадастровой палаты помогают южноуральцам освоить электронные сервисы Росреестра

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области проводит мастер-классы для граждан и органов власти, в ходе которых работники учреждения обучают заинтересованных лиц навыкам использования электронных сервисов официального сайта Росреестра, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области. Кадастровой палатой по Челябинской области на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия для органов исполнительной власти, а также правоохранительных органов Челябинской области по использованию электронных сервисов Росреестра. Для работников структурных подразделений главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области было организовано обучение, в ходе которого специалисты разбирали порядок направления запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также знакомились с требованиями, предъявляемыми к усиленной квалифицированной электронной подписи. В мастер-классе приняли участие более 80 работников структурных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области. Мастер-классы региональной Кадастровой палаты вызывают интерес и у обычных граждан, заинтересованных в получении государственных услуг Росреестра через интернет. В ходе мастер-класса для граждан работники отдела информационных технологий продемонстрировали южноуральцам работу сервисов сайта Росреестра. Граждан интересовал порядок работы с публичной кадастровой картой (http://pkk5.rosreestr.ru), процесс получения электронной подписи, процедура предварительной записи на прием в Кадастровую палату посредством раздела «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» (https://lk.rosreestr.ru/#/offices), получение выписки из ЕГРН и т.д. Отметим, что подобные мероприятия направлены на повышение эффективности электронного взаимодействия между органом кадастрового учета и различными ведомствами, а также на рост уровня использования электронных сервисов Росреестра органами власти, физическими и юридическими лицами.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/rabotniki-kadastrovoy-palaty-pomogayut-yuzhnouralcam-osvoit-elektronnye-servisy-rosreestra