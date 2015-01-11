Южный Урал присоединился к празднованию Международного дня птиц

В Челябинской области состоялась череда мероприятий, посвящённых Международному дню птиц и состоявшихся в рамках проходящего в стране Года экологии, сообщает пресс-служба главного управления лесами Челябинской области. Активную работу провели в лесничествах Южного Урала, организовав для подрастающего поколения тематические конкурсы, акции, беседы и классные часы. Традиционно, в преддверии праздника, на территории зелёного фонда были развешаны кормушки для птиц и установлены скворечники. Так, например, Шершнёвское лесничество совместно со школьным лесничеством «Багира» провело акцию по установке скворечников в Челябинском городском бору. «Ежегодно Шершнёвским лесничеством на своей территории развешивается более 400 скворечников, – прокомментировали в учреждении. – Это профилактическое мероприятие проводится с целью борьбы с вредителями леса». Также в рамках акции в Челябинском музее леса состоялись экскурсии и лекции-беседы о птицах и необходимости их защищать. А в Увельском лесничестве для детей организовали творческое состязание. Для участия в конкурсе принимались рисунки и поделки, посвященные Международному дню птиц, также ребята изготовили кормушки для птиц и скворечники. «Птицы играют важную роль в природе и жизни человека, являются санитарами леса, участвуют в лесовосстановлении, помогают в хозяйственной деятельности и доставляют радость, – отметили в Увельском лесничестве. – В Международный день птиц у нас, традиционно, проводится тематический конкурс. Его целью является повышение экологической грамотности детей, привлечение внимания к проблемам сохранности птиц и воспитание бережного отношения к природе». Сотрудники Саткинского участкового лесничества совместно с отрядом школьного лесничества «Юнги зеленого моря» также разместили на своей территории скворечники и кормушки для птиц. В ходе мероприятия ребята смогли понаблюдать за повадками различных видов пернатых. «В лесу была проведена беседа о бережном отношении к птицам, – отметили в лесничестве. – Детям рассказали, что с наступлением теплых дней, мы не только встречаем весну и радуемся прилету птиц, но и вспоминаем о том, что пернатые нуждаются в заботе». Добавим, работа с подрастающим поколением по экологическому воспитанию является приоритетной задачей главного управления лесами Челябинской области и подведомственных учреждений.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnyy-ural-prisoedinilsya-k-prazdnovaniyu-mezhdunarodnogo-dnya-ptic-37809