Южный Урал присоединился к празднованию Международного дня птиц

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Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

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OzerskDanceFestival 17/04/16

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Южный Урал присоединился к празднованию Международного дня птиц

В Челябинской области состоялась череда мероприятий, посвящённых Международному дню птиц и состоявшихся в рамках проходящего в стране Года экологии, сообщает пресс-служба главного управления лесами Челябинской области. Активную работу провели в лесничествах Южного Урала, организовав для подрастающего поколения тематические конкурсы, акции, беседы и классные часы. Традиционно, в преддверии праздника, на территории зелёного фонда были развешаны кормушки для птиц и установлены скворечники. Так, например, Шершнёвское лесничество совместно со школьным лесничеством «Багира» провело акцию по установке скворечников в Челябинском городском бору. «Ежегодно Шершнёвским лесничеством на своей территории развешивается более 400 скворечников, – прокомментировали в учреждении. – Это профилактическое мероприятие проводится с целью борьбы с вредителями леса». Также в рамках акции в Челябинском музее леса состоялись экскурсии и лекции-беседы о птицах и необходимости их защищать. А в Увельском лесничестве для детей организовали творческое состязание. Для участия в конкурсе принимались рисунки и поделки, посвященные Международному дню птиц, также ребята изготовили кормушки для птиц и скворечники. «Птицы играют важную роль в природе и жизни человека, являются санитарами леса, участвуют в лесовосстановлении, помогают в хозяйственной деятельности и доставляют радость, – отметили в Увельском лесничестве. – В Международный день птиц у нас, традиционно, проводится тематический конкурс. Его целью является повышение экологической грамотности детей, привлечение внимания к проблемам сохранности птиц и воспитание бережного отношения к природе». Сотрудники Саткинского участкового лесничества совместно с отрядом школьного лесничества «Юнги зеленого моря» также разместили на своей территории скворечники и кормушки для птиц. В ходе мероприятия ребята смогли понаблюдать за повадками различных видов пернатых. «В лесу была проведена беседа о бережном отношении к птицам, – отметили в лесничестве. – Детям рассказали, что с наступлением теплых дней, мы не только встречаем весну и радуемся прилету птиц, но и вспоминаем о том, что пернатые нуждаются в заботе». Добавим, работа с подрастающим поколением по экологическому воспитанию является приоритетной задачей главного управления лесами Челябинской области и подведомственных учреждений.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnyy-ural-prisoedinilsya-k-prazdnovaniyu-mezhdunarodnogo-dnya-ptic-37809

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