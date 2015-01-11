Когда поют дети…

8-9 апреля в Озерском государственном колледже искусств состоится VII открытый областной конкурс юных вокалистов «Поют дети», посвященный 110-летию со дня рождения В. Соловьева-Седого.

Конкурс пройдет под патронатом Министерства культуры Челябинской области и объявлен рейтинговым. Это значит, что победители получат рекомендации для премирования различного уровня, а также для участия во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях.

Конкурс «Поют дети» проводится в Озерском Государственном колледже искусств с 2005 года. Его организуют дирижерско-хоровое и вокальное отделения колледжа. Это замечательный праздник детского вокального творчества, в котором, как правило, принимает участие до 200 детей. В этом году приедут солисты и ансамбли из детских музыкальных школ и школ искусств Челябинской области – Озерского городского округа, городов Трехгорного, Касли, Кыштыма, Кунашака, Кусы, Нязепетровска, Верхнего Уфалея, Вишневогорска, Аргаяша и даже юные солисты из Зеленогорска Красноярского края. Возраст участников — от 7 до 17 лет.

Все участники исполняют по два вокальных произведения. В разные годы обязательными произведениями были военные песни, песни народов мира, русская и зарубежная классика. В предстоящем конкурсе руководителям предлагается обратить внимание на песни народов мира. Ведь народная песня – самая демократичная, доступная всем форма приобщения к музыкальному творчеству. В программах исполнителей заявлены в первую очередь русские народные песни. Также прозвучат польские, итальянские, немецкие, чешские, башкирские, татарские, армянские и украинские народные песни. Организаторы приветствуют также обращение к песенному творчеству В. Соловьева-Седого.

Члены жюри – опытные и уважаемые в области вокального и хорового исполнительства преподаватели Озерского государственного колледжа искусств – Заслуженный работник культуры РФ Людмила Черепкова, Татьяна Горячева и Заслуженный работник культуры РФ Александр Великанов. А председатель жюри конкурса – лауреат Всероссийских и Международного конкурсов, дипломант Международного конкурса, солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Наталья Карлова.

Главная цель нашего конкурса — привить детям любовь к благородству академического вокала, помочь им соприкоснуться с культурой народов мира – его песнями. Возможно, для юных исполнителей маленькими открытиями станут произведения одного из самых значительных композиторов-песенников в России XX века – Василия Соловьева-Седого, 110-летний юбилей которого отмечается в апреле.

Приглашаем озерчан поддержать юных музыкантов-вокалистов!

Конкурсные прослушивания пройдут в концертном зале Озерского государственного колледжа искусств 8 апреля с 15 часов, 9 апреля – с 11 часов.

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