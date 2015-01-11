45 семей города Троицка получили ключи от новых квартир

Торжественное мероприятие состоялось в администрации Троицка, где собрались представители 45 семей, получивших возможность переселиться в новостройку из домов, признанных непригодными для проживания, сообщает пресс-служба администрации округа. В июне 2016 года муниципалитету из областного бюджета был выделен 51 млн рублей на строительство многоквартирного жилого дома для расселения семи аварийных домов по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации». В двухподъездный пятиэтажный дом переселятся семи из многоквартирных домов, расположенных по улицам Володарского, Красноармейская, Октябрьская, Климова. Эти дома были признанные аварийными до 1 января 2012 года. Сейчас заканчивается процесс оформления документов, подтверждающих право пользования жилыми помещениями, после которого троичане смогут переехать в новые квартиры. Глава округа Александр Виноградов поздравил всех собравшихся с новосельем и отметил, что в целях переселения оставшихся 77 семей из восьми аварийных жилых домов из областного бюджета направлено еще 105,8 млн рублей на строительство нового дома по улице Красногвардейской. «Уже выполняются работы по монтажу первого этажа жилого дома», - уточнил глава города. Отметим, что строительство этого дома позволит завершить переселение жителей Троицка из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года и обеспечить исполнение майского Указа Президента Российской Федерации.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/45-semey-goroda-troicka-poluchili-klyuchi-ot-novyh-kvartir-37849