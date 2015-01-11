Фестиваль студенческого творчества открыл новые таланты

Во Дворце культуры «Строитель» прошёл традиционный фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая». 1 апреля на городском отборочным туре собрались талантливые и творческие студенты высшего и среднего профессионального звена ОТИ НИЯУ МИФИ, которые не побоялись выйти на сцену и продемонстрировать свои увлечения и индивидуальность.

В мероприятии приняли участие руководители творческих коллективов, депутаты Собрания депутатов Озерского городского округа, педагоги Озёрского технологического института.

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи. «Студенческая весна» – это фестиваль самодеятельного творчества, который позволяет молодым людям, не имеющим музыкальной, вокальной, танцевальной или театральной подготовки, проявить себя на сцене.

В состав жюри вошли режиссер массовых мероприятий и праздников Артём Меркулов, руководитель хора «Родник» Елена Козоря, хореограф-балетмейстер образцового коллектива самодеятельного народного творчества «Родничок» Татьяна Кондрат, депутат Собрания депутатов округа Андрей Лучников.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился директор Озёрского технологического института, депутат Собрания депутатов округа Иван Иванов:

– «Весна студенческая» – это яркое, динамичное, живое и энергичное время, настоящий молодёжный праздник. Фестиваль – это не только фейерверк талантов, молодости и студенческого задора, это сотни новых друзей, радость общения, взаимное обогащение творческими идеями и положительными эмоциями.

Члены жюри отметили, что в этом году конкурс отличался разнообразием представленных номеров: сольные вокальные выступления, классические танцевальные номера, игра на фортепиано и гитаре, театр малых форм.

– Очень важно, что молодые люди, которые ранее не занимались в творческих коллективах, сегодня не постеснялись выйти на сцену и показать свои увлечения, свои способности, – подчеркнул член жюри конкурса, депутат Андрей Лучников. – Помимо учёбы и работы у ребят должны быть увлечения. Самые лучшие выступления мы сегодня отметили, они будут представлять Озерск на областном фестивале. Но члены жюри пообщались со всеми участниками конкурса и дали свои рекомендации над чем надо поработать, на что обратить внимание, в каком направлении развиваться.

Все конкурсанты получили свидетельства участников фестиваля, а также памятные призы от организаторов и спонсоров. Победители были награждены дипломами и ценными подарками.

Победители муниципального отборочного тура фестиваля «Весна студенческая-2017»:

номинация «Классический танец» – дуэт «Не пара» (Анастасия Молотова и Лев Чернушкин);

номинация «Инструментальное исполнение» – дуэт «Двое» (Евгений Вологодский, Александр Игашов);

номинация «Эстрадный вокал» – Анжелика Тухватуллина;

номинация «Народный танец» – Елизавета Свиридова.

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Фото Владимира Беляева.