Уважаемые жители Озерского городского округа!

1 мая 2017 года в честь Праздника Весны и Труда в Озерске состоится шествие трудящихся.

Оргкомитет по подготовке и проведению праздника приглашает трудовые коллективы предприятий всех форм собственности, организаций и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, общественные объединения, клубы по интересам принять участие в смотре-конкурсе колонн.

Каждому коллективному участнику первомайского шествия необходимо в срок до 24 апреля 2017 года направить в администрацию Озерского городского округа (пр. Ленина, 30-а, каб. 121, e-mail: [email protected] с пометкой «1 мая») заявку с приложением (текст в электронном виде объёмом один печатный лист А4 формата), в котором должно быть указано: полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, дата основания, количество работающих, специализация, достижения коллектива, Ф.И.О. лучших тружеников и т.п.

http://www.ozerskadm.ru