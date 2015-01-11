5 апреля продут досрочные экзамены по трем предметам

Сегодня южноуральские участники досрочного этапа ЕГЭ сдают экзамены сразу по трем предметам: иностранный язык в письменной форме, биология, физика.

В Челябинской области досрочно сдавать письменную часть по английскому языку зарегистрировались 18 участников, немецкий – 2 человека, французский – 3, испанский – 1. ЕГЭ по биологии выбрали 59 участников, а 67 – физику.

На выполнение работы по письменному иностранному языку отводится 3 часа. Биологию необходимо написать в течение 3 часов 30 минут, а физику за 3 часа 55 минут.

«Мой ребенок сегодня сдает экзамен по физике. Я за него очень волнуюсь, наверное, даже больше, чем он сам. Сын у меня спортсмен и привык справляться с волнением. Нам сложно совмещать учебу и занятия профессиональным спортом, так как экзамены сложные. Спасибо учителям, которые подсказали, что мы имеем право сдать экзамены досрочно, ведь в мае мы уезжаем на соревнования», – делится мама выпускника текущего года.

Для проведения экзаменов в досрочный период в регионе открыто два пункта: в Челябинске и Магнитогорске.

Для обеспечения информационной безопасности контрольно-измерительный материал передается по защищенным каналам связи. По окончании экзамена работы участников сканируются и передаются в Региональный центр обработки информации также по защищённым каналам.

По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ в Челябинской области обращаться по телефону «горячей линии» +7 (351) 263-25-17.

Действует «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.

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