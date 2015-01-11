На «Город без наркотиков» возбуждено дело

Арбитражным судом Челябинской области опубликовано решение по делу № А76-25968/2015, в котором говорится:

«Закрытое акционерное общество «Новый проект» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к благотворительному фонду «Город без наркотиков» о взыскании задолженности по арендной плате – исковое заявление принято к производству арбитражного суда, возбуждено дело». Сумма иска составила чуть более тридцати тысяч рублей, из которых 29 816 руб. 12 коп. – основной долг и 3 307 руб. 33 коп. неустойки.

Никто из представителей сторон в судебное заседание не явился, хотя о времени и месте рассмотрения дела были извещены.

Исследовав обстоятельства дела в отсутствие сторон, суд установил, что между «Новым проектом» и "Городом без наркотиков" был заключён договор аренды нежилого офисного помещения по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 90, для осуществления коммерческой деятельности. Стоимость аренды составила 450 руб. за квадратный метр в месяц, площадь офиса – 13 кв.м. Договор был заключён на срок с 16 октября 2014 г. по 30 сентября 2015 года. За неоплату арендной платы истец предоставил расчёт неустойки в размере 3307 руб. 33 коп., контррасчет ответчик не представил.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд решил: взыскать с благотворительного фонда «Город без наркотиков» в пользу закрытого акционерного общества «Новый проект» задолженность и неустойку в полном объёме, а также судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 2 000 руб. 00 коп.

Озёрск.ру