Темнота — это не страшно!

5 апреля в ДК "Маяк" прошла научно-познавательная программа "Шоу в темноте".

В этот день каждый пришедший почувствовал себя настоящим ученым - смог увидеть радугу через специальные очки, потрогать плазменный шар и изготовить Пену Змея Горыныча.

Ведущий, он же доктор Пробиркин, в увлекательной форме рассказывал о химии и физике, получив восторженную реакцию школьников.

Все они ушли с мощным электрическим зарядом позитивных эмоций!

В завершении программы подростки получили подарки – чудо - червяков, и узнали, что наука- это не скучно, а очень интересно!

Юлия Волевач