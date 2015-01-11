Темнота — это не страшно!

5 апреля в ДК "Маяк" прошла научно-познавательная программа "Шоу в темноте".
В этот день каждый пришедший почувствовал себя настоящим ученым - смог увидеть радугу через специальные очки, потрогать плазменный шар и изготовить Пену Змея Горыныча.
Ведущий, он же доктор Пробиркин, в увлекательной форме рассказывал о химии и физике, получив восторженную реакцию школьников.
Все они ушли с мощным электрическим зарядом позитивных эмоций!
В завершении программы подростки получили подарки – чудо - червяков, и узнали, что наука- это не скучно, а очень интересно!
Юлия Волевач
Ключевые теги: научно-познавательная программа.
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