«Соцветие дружное Урала» впервые пройдет в Увельском районе

Завтра, 8 апреля, Увельский район будет принимать участников второго тура областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Праздник пройдет в районном доме культуры «Горняк», сообщает министерство культуры. «В Увельский район съедутся представители южных территорий, в этом отношении Увелка подхватила эстафету от Пласта, который принимал южане в прошлом году. Надо отметить, что все больше территорий предлагают свои площадки для проведения фестиваля, количество участников растет, вероятно, нам придется добавить еще и шестой тур по осени, чтобы могли попасть все желающие. Это является подтверждением того, что интерес к национальной культуре растет», – отметила организатор фестиваля, директор областного дома дружбы народов Юлия Лапидус. В увельском ДК будет представлено рекордно количество коллективов, занимающихся народными промыслами – сразу 12 кружков, студий, мастерских по лоскутному шитью, лозоплетению, вышивке, ткачеству, разным видам росписей. Зрители смогут поучаствовать в мастер-классеах по изготовлению традиционных кукол, оберегов, научиться ткать с помощью палочек. 50 номеров предстоит отсмотреть жюри. Юные артисты из Южноуральска, Агаповского, Еманжелинского, Увельского, Пластовского районов подготовили песни, танцы, эстрадные номера, сразу два ансамбля ложкарей продемонстрируют свое мастерство. Комиссия отберет лучших исполнителей и мастеров в нескольких номинациях: вокал, инструментальное исполнение, танцевальные номера, национальное творчество, лучший национальный уголок, лучшая конструкторская работа. Победители отборочных туров примут участие в заключительном гала-концерте, который пройдет в День народного единства в Челябинске. Напомним, фестиваль «Соцветие дружное Урала» проводит с 2006 году. С 2012 года конкурс является областным. 12-й форум посвящен Году экологии в России и проходит под девизом «Спасаем планету вместе».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/socvetie-druzhnoe-urala-vpervye-proydet-v-uvelskom-rayone-37922