В Челябинске пройдет форум практической психологии

С 10 по 12 апреля в Челябинске пройдет III региональный форум практической психологии в сфере образования, который является площадкой профессионального общения педагогов и руководителей образовательных организаций, научных работников и представителей родительской общественности, сообщает министерство образования. На форуме будут представлены современные практики социально-психологической и психолого-педагогической помощи, которые реализуются на территории Челябинской области и направленны на несовершеннолетних детей, родителей и педагогов. Участники форума посетят мастер-классы, дискуссионные площадки, открытые занятия и творческие мастерские, где они не только получат новые знания, но и обменяются опытом. «Форум направлен на создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов-психологов. Главная задача, которую мы ставим перед собой, заключается в обобщении опыта образовательных организаций Челябинской области по разработке программ, соответствующих требованиям современной образовательной практики», – отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. В рамках мероприятия пройдут фестиваль «Южно-Уральские технологии для «Новой школы» – 2017», цель которого – повысить качество психолого-педагогических программ, реализуемых на Южном Урале, и областной конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог-2017». Он представляет практическую программу, ориентированную на повышение профессионального уровня, раскрытие потенциала специалистов-психологов и включает три тура. В первом – участники презентуют себя и свою работу, во втором проведут открытое занятие, а в третьем им предстоит решить специально разработанные кейсы. Форум пройдет с 10 по 12 апреля с 9.00 до 17.00 в ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-forum-prakticheskoy-psihologii-37921