Садоводы-пенсионеры смогут получить 50%--ную скидку на сезонных садовых маршрутах

23 млн рублей из областного бюджета будут направлены на финансирование расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением льготного проезда на сезонных садовых маршрутах. «В этом году в Челябинской области будут работать 23 межмуниципальных маршрута, относящихся к сезонным – садовым. Из них 15 следуют из областного центра к садовым товариществам, пять из Магнитогорска, два из Златоуста и один из Коркино. Есть и дополнительный новый маршрут, установленный по просьбам жителей Челябинска №131-с, следующий от областной больницы до сада «Курчатовец», – пояснил министр Дмитрий Микулик. В бюджете Челябинской области предусмотрено 23 млн рублей на финансирование расходов автотранспортным предприятиям, связанных с предоставлением льготного проезда. В Челябинской области для пенсионеров-садоводов на сезонных садовых будут предоставлены скидки в размере 50%. Работа проводится в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство. Данная программа позволит обеспечить доступность транспортных услуг для пенсионеров-садоводов на сезонных садовых межмуниципальных маршрутах, в том числе по нерегулируемым тарифам. Напомним, ежегодно с 1 мая по 15 октября пенсионеры, ведущие садоводство, огородничество и дачное хозяйство могут получить 50-процентную скидку от стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении по межмуниципальным садовым сезонным маршрутам регулярных перевозок. Реестр маршрутов опубликован на официальном сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/sadovody-pensionery-smogut-poluchit-50-nuyu-skidku-na-sezonnyh-sadovyh-marshrutah-37920