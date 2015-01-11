В Озёрске выбрали студентку «мифической» красоты. Фоторепортаж

Титул «Мисс ОТИ - 2017» завоевала студентка второго курса Ольга Шайдуллина, приз зрительских симпатий достался студентке третьего курса Анжелике Тухватуллиной.

Ольге Шайдуллиной 19 лет, она студентка кафедры "Химические технологии неорганических веществ"

- Я выбрала ОТИ МИФИ, потому что знаю, что я получу достойное образование. Здесь для меня есть много возможностей для реализации своего потенциала и развития способностей. ОТИ МИФИ-это второй дом, сплоченная семья, где всегда помогут и поддержат, - рассказывает о себе Ольга. - В детстве я мечтала стать врачом: носить белый халат, работать в чистом кабинете, выписывать людям лекарства, помогать им. Но это были всего лишь детские мечты. В итоге я связала свою жизнь с химией. И хочу стать хорошим и квалифицированным специалистом: внести вклад в науку и в развитие нашего комбината.

Люблю петь, играть на гитаре. Помогаю людям. Всегда приду на помощь. Принимаю участие в различных творческих мероприятиях. Ведь это - дополнительное общение и новые знакомства. Я очень увлечена химией, читаю различную литературу, связанную с ней.

Решила участвовать в Мисс ОТИ , чтобы доказать себе что я могу, я умею и у меня все получится.

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