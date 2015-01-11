В Челябинске стартует новый сезон Центральной Уральской лиги КВН

13 апреля во дворце культуры железнодорожников начинается новый сезон Центральной Уральской лиги КВН. На первой игре команды познакомятся со зрителем и представят свои номера в конкурсе «Приветствие», сообщает министерство образования. В фестивале примут участие команды из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Это представители ЯНАО, ХМАО, республики Саха, Свердловской области, гости из Казахстана и, конечно, местные команды из Челябинска и области. Придумывать смешные шутки, развивать актерское мастерство участников и ставить номера ребятам будут помогать редакторы лиги: Ильгам Рысаев (команда КВН «Четыре татарина» Высшая лига КВН) и Максим Киселев (капитан команды «Триод и Диод», актер шоу «Однажды в России» на канале ТНТ). Эта игра определит команды, которые попадут в 1/4 финала, игры которой пройдут 30-31 мая. Первая игра сезона состоится 13 апреля в ДК Железнодорожников (ул. Цвиллинга, 54) в 19.00

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-startuet-novyy-sezon-centralnoy-uralskoy-ligi-kvn-37960