Ученица из Озерска заслужила путевку на Дальний Восток

С 3 по 6 апреля на базе оздоровительного комплекса «Лесная застава» прошел областной конкурс обучающихся государственных и муниципальных учреждений «Ученик года-2017». В нем приняли участие 36 старшеклассников, в том числе ученица 10 «А» МБОУ «Лицей №39» Анастасия Белоусова.

На протяжении четырех конкурсных дней она проходила различные испытания, такие как: «Лидер», «Открытая дискуссия», «Инфографика» и другие. Вместе со своей группой поддержки Настя выступила в конкурсе «Широка страна моя родная…», представ перед зрителями в образе Хозяйки Медной горы, в «Экологической мастерской» она смастерила Жар-птицу из фруктов, а в агитационном выступлении «Экологический кодекс жителя Земли» весь зрительный зал смог очутиться в огромной Вселенной, где участники озерской команды стали планетами и призвали людей спасти природу.

На выставке «Мой регион – Челябинская область» озерчанка вынесла на суд жюри мини-историю нашего родного края, рассказав об истоках металлургии на Южном Урале и об известном исследователе и географе В.Н. Татищеве.

Жюри по достоинству оценило самоотдачу и целеустремленность Анастасии Белоусовой. По итогам конкурса она получила специальный приз от социальных партнеров проекта - путевку в самый знаменитый лагерь на Дальнем Востоке – ВДЦ «Океан», а также подарки от «ИЦАЭ» и «Российского движения школьников».

Наталья Петровна Воробьева, педагог лицея №39:

- Для нас «Ученик года-2017» стал очень плодотворным, мы познакомились с детьми из разных территорий нашей области, узнали многое об их культуре, городах и народах, а также попробовали их традиционные блюда. Но, прежде всего, в процессе конкурса мы получили бесценный опыт и узнали много нового о нашей родной области.

Анастасия Белоусова:

- Я думаю, что конкурс "Ученик года" – это отличная возможность проверить себя и свои силы в самых непредсказуемых ситуациях, а также встретиться с ребятами из других городов и научиться чему-то новому у них. Мне невероятно повезло с такой замечательной группой поддержки. Я премного благодарна своим родителям и преподавателям, которые помогали мне на протяжении всего конкурса.

Большую помощь в подготовке к конкурсу оказали:

- администрация лицея №39 и лично Н.П.Воробьева, А.В. Теличко, И.В. Швецова, О.Р. Барышева;

- заведующая отделом клубов по месту жительства ДТДиМ И.В. Яркова;

- группа поддержки – Иван Бурлаков, Максим Лызлов, Владислав Немченко, Никита Соловов и Ирина Тюлина.

Информация и фото предоставлены МБОУ «Лицей №39».

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