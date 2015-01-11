Библионочь в Озерске

21 апреля в 17-00 часов Детская Библиотека приглашает всех на ежегодные «Библиосумерки». Девиз этого года: «Читать – это не скучно»!
Для вас:
• Литературные «классики»;
• «Открытый» микрофон;
• Студия юного иллюстратора;
• Чтение с фонариком;
• Литературное «Бюро находок";
• Впервые мастер-классы от наших друзей: делаем закладку с книжным магазином «Эрудит», тренируем память с «Академией интеллекта», учимся художественному чтению с театром драмы и комедии «Наш дом».
А также беспроигрышная лотерея, акция «День задолжника», сюрпризы и весёлое настроение!
Справки по тел. 2-30-73
Ключевые теги: Детская библиотека.
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