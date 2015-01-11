Циклон накроет Челябинскую область в предстоящие выходные

Синоптики прогнозируют обильные осадки и шквалистое усиление ветра в Челябинской области в предстоящие трое суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в субботу ожидаются умеренные и сильные дожди, в воскресенье – с мокрым снегом, в понедельник – небольшие осадки. Завтра возможно усиление ветра до 16-21 метров в секунду, послезавтра – 17-22, 17 апреля – порывы до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 1-6, днем 15 апреля – 8-13 градусов, в Челябинске – плюс 4-6 и 9-11 соответственно, дожди. В ночь на воскресенье, по предварительным данным, прогнозируется от минус двух до плюс трех, днем – 3-8 выше нуля. В понедельник днем будет около 15 градусов тепла.

Ранее со ссылкой на окружное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщалось, что юго-западный циклон, который в предстоящие выходные дни пройдет через территорию Урала, испортит погоду – ожидаются шквалистый ветер, дожди, мокрый снег и понижение температуры воздуха.

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