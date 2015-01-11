Сто человек эвакуированы из больницы Екатеринбурга из-за пожара, есть пострадавшие

Пожар произошел утром во вторник в подвале седьмого корпуса областной клинической больницы N1 на улице Волгоградской в Екатеринбурге, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Сотрудники МЧС из подвального помещения с помощью маски "Самоспасатель" эвакуировали двух человек. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

До прибытия спасателей сотрудники больницы эвакуировали 100 человек, отмечает пресс-служба.

В результате пожара поврежден электрощит в подвале. Предварительная площадь возгорания 10 кв. м. Пожар локализован в 09:24 (7:24 мск). Причина возгорания устанавливается.

На месте происшествия находятся 18 единиц пожарно-спасательной техники, 54 человека личного состава.

http://www.interfax-russia.ru