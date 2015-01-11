В конкурсе молодых ораторов «Златоуст» примут участие студенты из Конго, Китая и Иордании

21 апреля состоится финал областного конкурса молодых ораторов «Златоуст» с международным участием по темам «Просветительство» и «Забота об экологии», посвященный 70-летию Общества «Знание» и Году экологии. Участниками финала станут студенты высших и средних учебных заведений Челябинской области, занявшие первые места в рамках локальных отборов на первом этапе в своих учебных заведениях. Впервые в конкурсе примут участие студенты из Демократической Республики Конго, Туркменистана, Китая, Иордании. В финале примут участие более 50 конкурсантов, в том числе 24 – из профессиональных образовательных организаций, 16 – из ВУЗов, и 13 – в номинации «ПРОФИ». Главная цель конкурса молодых ораторов «Златоуст» – привлечь внимание к духовно-нравственному воспитанию молодежи, проблемам функционирования современного русского языка и к изменениям, происходящим в языке. Организаторами конкурса являются региональное отделение Общества «Знание», Министерство образования и науки Челябинской области, Совет по русскому языку и российской словесности.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-konkurse-molodyh-oratorov-zlatoust-primut-uchastie-studenty-iz-kongo-kitaya-i-iordanii