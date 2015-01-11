«Мальвина и друзья — 2017». Первое отделение. Видео

26 марта в ДК "Маяк" прошла праздничная программа с участием победителей творческого проекта "Мальвина и друзья". В день профессионального праздника работников культуры лучших сотрудников учреждений культуры Озерского городского округа поздравили участники разных лет конкурса "Мальвина и друзья": - Мариэтта Киргетова; - Александра Щеголихина; - София Антонинкова; - Марина Дементьева; - Ольга Белан; - Мария Васильева; - Арсений Абласов; - Ксения Бушуева; - Софья Сметанина. Муниципальный оркестр "Россияне", художественный руководитель, дирижёр Борис Борисов. Ведущие: Лилия Баженова и Владимир Зырянов. https://vk.com/lexusmaestrofocus Видеосъёмка: Алексей Лазарев, Артём Лазарев Монтаж: Алексей Лазарев

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