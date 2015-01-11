«Мальвина и друзья — 2017». Первое отделение. Видео

26 марта в ДК "Маяк" прошла праздничная программа с участием победителей творческого проекта "Мальвина и друзья". В день профессионального праздника работников культуры лучших сотрудников учреждений культуры Озерского городского округа поздравили участники разных лет конкурса "Мальвина и друзья":
- Мариэтта Киргетова;
- Александра Щеголихина;
- София Антонинкова;
- Марина Дементьева;
- Ольга Белан;
- Мария Васильева;
- Арсений Абласов;
- Ксения Бушуева;
- Софья Сметанина.
Муниципальный оркестр "Россияне", художественный руководитель, дирижёр Борис Борисов.