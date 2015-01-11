В Центральной городской библиотеке состоялась встреча к 100-летию со дня рождения А.Б. Логинова

20 апреля в 15-00 в читальном зале Центральной городской библиотеки прошла "Встреча поколений" из цикла «Из истории Озерска. Люди и судьбы».

Встреча приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвящена 100-летию со дня рождения Александра Борисовича Логинова (07.12.1917 – 04.05.1992), Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны и ФГУП «ПО «Маяк».

К мероприятию подготовлена книжная выставка «Золотые звезды не меркнут»: к 100-летию со дня рождения А. Б. Логинова.

http://www.libozersk.ru

Фоторепортаж Дениса Васильева