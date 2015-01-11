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Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

20 апреля в администрации состоялось общественное обсуждение предложений для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 2017 год».

Председатель общественного обсуждения заместитель главы администрации округа Иван Сбитнев представил собравшимся предложения, поступившие от местного отделения партии «Единая Россия», в которых на основании муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 2017 год» и на основании порядка предоставления, рассмотрения, оценки предложений граждан и организаций о включении общественной или дворовой территории в муниципальную программу было предложено: продолжить капитальный ремонт уличного освещения по пр. Ленина на сумму 7 млн рублей, благоустроить детскую игровую площадку в детском парке на сумму 5,401 млн рублей, заменить пять остановочных комплексов на пр. К.Маркса на сумму 1, 500 млн рублей.

С информацией по данным предложениям выступила начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа Ольга Жаворонкова. Она отметила, что данные предложения будут хорошо вписаны в окружающую среду, они не противоречат документам территориального планирования, соответствуют действующему плану и правилам землепользования и застройки. Присутствующим на общественном обсуждении жителям округа по всем трём предложениям были представлены дизайн-проекты.

Директор МКУ «УКС» Дмитрий Куваев познакомил неравнодушных озерчан с основными данными проектно-сметной документации, пояснил, какие виды работ будут выполнены в рамках ремонта уличного освещения на пр. Ленина в пределах обозначенной в предложении суммы – 7 млн рублей. Он обратил внимание аудитории на то, что реализация данной инициативы позволит восстановить освещение на пр. Ленина от площади им. Курчатова до пересечения проспекта с ул. Герцена. В ходе реализации данного проекта на проспекте будет заменено 79 осветительных опор и проложено четыре с половиной километра кабеля. Также в эту сумму входит полный ремонт системы освещения детского парка, а именно замена одиннадцати опор. В рамках благоустройства детской площадки будут выполнены следующие виды работ: ограждение с элементами освещения, бетонирование основания площадки и резиновое покрытие.

С информацией по замене пяти остановочных комплексов на пр. К.Маркса выступила начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации округа Надежда Белякова. Она пояснила, что остановочные комплексы будут установлены на участке проспекта от пересечения с ул. Горная до ул. Дзержинского. Предполагается, что остановочные комплексы будут оборудованы скамейками, крышами, ветрозащитными боковыми стенками, собственной подсветкой. Комплексы будут выполнены из антивандальных материалов.

Заслушав выступления специалистов администрации и обсудив поступившее предложение, участники общественного обсуждения проголосовали по каждому из трёх проектов, представленных в предложении местного отделения партии «Единая Россиия». По итогам голосования было принято решение рекомендовать включить данные мероприятия в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 2017 год».

http://www.ozerskadm.ru

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Обсудили предложения по формированию в округе современной городской среды

Ключевые теги: формирование городской среды.

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