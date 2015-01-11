Бдительные озерчане сообщили о подозрительных предметах

20, 21 и 24 апреля 2017 спасатели Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» выезжали по сигналу об обнаружении бесхозных предметов с подозрением на взрывное устройство.

20 апреля в 18.35 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 позвонила жительница п. Новая Теча и сообщила, что обнаружила на улице предмет, похожий на боевой снаряд. На место происшествия выехали все службы экстренного реагирования. Подозрительным предметом оказался корпус от РПГ (ручной противотанковый гранатомет). Спасатели оцепили территорию вокруг «изделия». РПГ проверили специалисты УВД. Заряда в нем не обнаружилось. Был дан отбой тревоги.

21 апреля в 17.50 в службу спасения от жителей домов по ул. Октябрьская и пр. Карла Маркса поступили звонки о бесхозных чемоданах, находящихся в подъездах. Чемоданы были проверены специалистами кинологической службы УВД. Тревога оказалось ложной, угрозы взрыва отсутствовала: в чемоданах оказались личные вещи.

24 апреля в 08.10 в ЕДДС поступил звонок от жителя дома по ул. Семенова. Звонивший сообщил, что на скамейке около подъезда лежит небольшая картонная коробка, оклеенная скотчем. На место происшествия выехали спасатели, пожарные, полицейские и медики. Спасатели провели оцепление территории вокруг бесхозного предмета. Представители УВД проверили коробку на предмет взрывчатых веществ. В коробке оказались два старых сломанных телефона.

Убедительная просьба к жителям округа!

При обнаружении подозрительных предметов в местах массового скопления людей:

не трогайте, не перемещайте, не открывайте их;

не фотографируйте, не пользуйтесь сотовой связью;

не паникуйте и не кричите;

сохраняя спокойствие, сообщите о находке ближайшему официальному лицу (в здании, учреждении, местах массовых гуляний – охраннику, вахтеру, сотруднику полиции; в общественном транспорте - кондуктору или водителю) или по телефонам экстренного реагирования – 02 или 01;

далее следуйте указаниям официальных лиц.

Признаки взрывных устройств:

• бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, коробки и пр. в местах массового пребывания людей;

• присутствие на предмете проводов, небольшой антенны, изоленты;

• шумы из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);

• наличие на найденном предмете источников питания (батарейки);

• растяжки из проволоки, ниток, веревки;

• необычное размещение обнаруженного предмета;

• специфический, не свойственный окружающей обстановке, запах.

Елена Коробова, инструктор ГО