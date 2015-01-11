Челябинская область присоединилась к Европейской неделе иммунизации

Сегодня началась Европейская неделя иммунизации. В течение семи дней, с 24 по 30 апреля, медики Южного Урала будут уделять повышенное внимание вопросам вакцинации от различных инфекций, сообщает министерство здравоохранения. По всей Челябинской области пройдут конференции по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний, обучающие семинары для медицинских работников, организованные региональным минздравом и управлением Роспотребнадзора. В школах пройдут специализированные уроки по иммунопрофилактике, в поликлиниках организуются дни открытых дверей, в женских консультациях – тематические лекции для будущих родителей о национальном календаре прививок. Прививочные бригады будут по заявкам работодателей выезжать в организованные трудовые коллективы для вакцинации сотрудников на рабочих местах. Цель недели – повысить осведомленность южноуральцев об инфекциях, управляемых специфическими средствами иммунопрофилактики и преимуществах иммунизации. Иммунизации признана всемирной организацией здравоохранения одной из самых успешных и экономически эффективных мер защиты здоровья населения планеты. Только благодаря прививкам, человечеству удалось ликвидировать или значительно ограничить распространение таких серьезных заболеваний как оспа, полиомиелит, корь, краснуха и многие другие. Благодаря современным вакцинам, можно защититься от таких болезней как грипп, менингит. «Ежегодно в Челябинской области в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинируется более 2,5 миллиона жителей. Все прививки, входящие в Национальный календарь, жители региона получают бесплатно, вакцин достаточно для всех желающих, – отметила начальник отдела профилактики министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Яворская. – Большинство южноуральцев правильно подходит к вопросу иммунизации. Иммунные прослойки среди детского населения по всем управляемым инфекциям превысили 99 процентов. Важно отметить, что при достижении 95%охвата населения прививками против той или иной инфекции, прекращается ее распространение. Чем больше людей привито, тем меньше вероятность возникновения вспышек инфекций. Этот эффект называется «коллективный иммунитет» и именно он обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие региона». Несмотря на стабильную ситуацию с иммунопрофилактикой, отказы родителей от вакцинации детей в последнее время становятся определенной проблемой. Причина такого поведения взрослых – неосведомленность и распространение ложной информации об опасности вакцинации. Напомним, отказы от прививок повышают не только риск заражения инфекцией, но и риск ее тяжелого течения, развития осложнений и даже летального исхода. Необходимо ответственно подходить к здоровью и помнить, что любую болезнь проще предотвратить, чем лечить.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-prisoedinilas-k-evropeyskoy-nedele-immunizacii-38251