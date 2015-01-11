МКУК «ЦБС» приглашает принять участие в конкурсе буктрейлеров «Пушкин – новый формат».

6 июня по всей стране традиционно проходит большой литературный праздник – Пушкинский день России. Ежегодно в этот день в библиотеке Озёрска проходят мероприятия, посвященные жизни и творчеству великого поэта. Оформляются книжные выставки, объявляются викторины, проводятся литературные конкурсы, часы, утренники.

Приглашаем жителей Озёрска принять участие в конкурсе буктрейлеров по творчеству А.С. Пушкина.

Буктрейлер – короткий видеоролик, визуализирующий самые яркие моменты или мысль литературного произведения. Это мини-экранизация книги, которая мотивирует читателя на прочтение данного произведения.

Справки по тел. 2-38-40.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса буктрейлеров

«ПУШКИН – НОВЫЙ ФОРМАТ»

Общие положения:

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия конкурса «Пушкин – новый формат». Организатором Конкурса является МКУК «Централизованная библиотечная система».

Буктрейлер – небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель создания таких роликов – раскрытие творческого потенциала, привлечение внимания к книгам через современные визуальные средств.

Сроки проведения:

– 20.04 – 02.06.2017

– прием конкурсных работ до 31.05.2017.

Цели и задачи конкурса:

– популяризация произведений А. С. Пушкина среди населения Озёрского городского округа;

– создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения;

– поддержка творческих форм приобщения к чтению молодежи;

– расширение литературного кругозора.

Условия и порядок проведения конкурса:

Участниками конкурса могут быть жители Озёрского городского округа, имеющие как профессиональные, так и любительские навыки видеосъемки и монтажа (без ограничения возраста).

На конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм, слайд-шоу, музыкальный клип, рекламный ролик, смонтированные в любой компьютерной программе (Power Point, Windows Movie Maker и др.) в формате avi, wmv, mpg и др. продолжительностью не более 3 мин. (включая титры), на любых флеш носителях, DVD, CD дисках.

– на конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы;

– работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав»);

– работы предоставляются с указанием источников используемых материалов (видео, текст, рисунки)

Работы принимаются:

– по адресу: Центральная городская библиотека, абонемент «Юность» (ул. Советская, 8)

– по электронной почте [email protected] (обязательно указать Ф. И., телефон или e-mail)

Критерии оценки конкурсных работ:

– информативность, полнота раскрытия темы;

– оригинальность содержания и формы;

– техническая сложность исполнения;

– творческий подход к созданию буктрейлера;

– эстетика оформления и дизайн;

– органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения исодержания книги;

– эмоциональное воздействие.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей:

– оглашение итогов конкурса и награждение победителей состоится 06.06.2017 на Пушкинской ночи;

– оценку работ осуществляет компетентное жюри Конкурса;

– информация о результатах Конкурса и буктрейлеры, занявшие призовые места, будут размещены на сайте библиотеки и на странице в ВК;

– победители и участники награждаются подарками и дипломами.

Консультации по условиям участия в Конкурсе:

тел. 8 (35130) 2-38-40,

e-mail: [email protected]

Контактные лица: Кузина Светлана Алексеевна, Балушкина Ольга Александровна, Фесик Елена Юрьевна.

http://www.libozersk.ru