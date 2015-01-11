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| Авторские разделы » Евгений Шитиков

Принципы патриципаторного бюджетирования

В прошлой статье мы постарались объяснить, зачем нужен процесс патриципаторного бюджетирования (ПБ) для города, горожан и властей. Теперь давайте рассмотрим, как запустить ПБ на практике.

Эксперты по ПБ дают следующие советы:

1. Доступная информация

Информация, изложенная в доступной форме, позволяет горожанам, участвующим в комиссии, не только скорректировать свои предложения, но и помогает сделать отношения горожан и власти гораздо более конструктивными. Гражданам становятся понятны логика принятия решений и те правовые ограничения, в рамках которых работают муниципальные власти. Чиновники в свою очередь получают обратную связь, которая дает возможность понять, какая информация об их деятельности и в какой форме необходима горожанам. Это делает их отчеты о работе действительно полезными для граждан.

Информация о структуре бюджета, картах муниципальных территорий и т. д. выкладывается на интернет-площадке проекта и доступна всем заинтересованным горожанам.

2. Программа обучения – лекции и семинары

Лекции приглашенных экспертов (к примеру, специалистов по городскому планированию) дают возможность горожанам увидеть те проблемы, которые их волнуют, с разных ракурсов. Это позволяет по-другому посмотреть на город и придумать нестандартные, часто более дешевые и эффективные, способы решения проблем.

Семинары членов комиссии и резерва, которые проводятся с модератором один или два раза в неделю (от 8 до 10 семинаров). Для удобства членов комиссии проходят вечером одного из рабочих дней, длятся от 2 до 3 часов. Во время семинаров члены бюджетной комиссии коллективно работают над проектами друг друга, устраняя недочеты и находя точки их возможного соприкосновения.

Лекции сотрудников муниципалитета и работа с приглашенными экспертами. Членам комиссии рассказывают о правовых ограничениях, правилах работы муниципалитета и т. д. Это нужно не только для того, чтобы жители смогли сами отсечь проекты, которые не могут пройти по объективным причинам (например, их реализация находится за рамками муниципальных полномочий), но и для того, чтобы они могли доработать проекты или снять те, которые с учетом полученной информации выглядят абсурдными.

3. Подключение администрации

Проект может быть отклонен по двум основаниям: невозможность исполнения (за рамками муниципальных полномочий) или нецелесообразность (подобный проект уже реализуются или стоит в планах на этот год). Кроме этого, сотрудники администрации должны написать свои соображения по поводу того, как можно улучшить проект, и высказать сомнения (если они есть) связанные с его реализацией.

После того как оценка проектов проведена, сотрудники администрации лично встречаются с членами комиссии, рассказывают о планах работы своего департамента и отвечают на вопросы, связанные с проектами.

4. Пространство для встреч

Теперь несколько слов о том, ГДЕ, в каком месте должны проходить заседания комиссии ПБ. Эксперты настаивают, что рабочие заседания комиссии ПБ не должны проходить в помещениях администрации!

Общее пространство должно обеспечивать равенство участников. Здесь не должно быть трибуны, сцены или зрительного зала, подчеркивающих разделение граждан и представителей власти. Участники должны занимать равные пространственные позиции — сидеть в кругу. Взаимодействие в пространствах такого типа непривычно как для горожан, так и для чиновников. Такой опыт изменяет формат взаимодействия: выключает старые практики («жалобы» и «обвинения») и создает новые. Все заседания комиссии, включая встречи с чиновниками, должны происходить в таком пространстве.

Итак, еще раз - рабочие заседания комиссии ПБ не должны проходить в помещениях администрации!

5. Организация собраний комиссии

В заседаниях комиссии принимают участие несколько десятков человек: члены комиссии ПБ (11–30 человек), члены резерва (11–30 человек), заинтересованные горожане, приглашенные эксперты и сотрудники администрации. Для комфортной работы такого количества человек помещение должно иметь площадь не менее 60 м2.

Участники обсуждений должны работать в общем кругу — независимо от того, являются они членами комиссии ПБ , представителями администрации или приглашенными экспертами.

Мебель и оборудование:

• стулья (по числу участников)

• столы (для неформальной зоны и для работы в группах)

• проектор

• флипчарт

• видеокамера >60м2

Опытом обсуждения и решения общих проблем в сегодняшней России не владеет практически никто. Одна из задач партиципаторного бюджетирования — привить навыки диалога как горожанам, так и чиновникам. Эти навыки необходимы, если мы хотим создать город, удобный для большинства сообществ с эффективной структурой управления. Для этого необходимо учитывать интересы и идеи разных групп. Нужно обеспечить условия, при которых разные сообщества смогут услышать как голос друг друга, так и голос власти, и прийти к общему решению. Технология ПБ дает возможность высказаться и быть услышанным каждому.

Евгений Шитиков

Ключевые теги: патриципаторное бюджетирование.

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