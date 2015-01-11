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Летом в нашей стране начнут выдавать электронные больничные

С июля пациентам больше не нужно будет ходить к своему участковому, чтобы закрыть больничный лист. Медики сами это сделают и отправят работодателям и в Фонд социального страхования.

Совет Федерации одобрил законопроект о выдаче больничного листа в электронном виде. Госдума приняла этот документ 14 апреля.

Введение электронного больничного не отменяет традиционные бумажные листы нетрудоспособности. Но очень облегчает жизнь самих пациентов. По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, электронная форма больничного листа уже хорошо себя зарекомендовала за время эксперимента в трех регионах: Москве, Астраханской и Белгородской областях. Чем же так удобен электронный больничный?

"Прежде всего тем, что сокращает количество визитов к доктору, - поясняет "РГ" директор института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович. - Пациентам это дает экономию времени и нервов. Не нужно сидеть в очередях, достаточно просто позвонить врачу и сообщить, что выходишь на работу". Дальше уже забота доктора.

По словам Попович, программное обеспечение уже давно создано: сегодня многие регионы перешли на электронное ведение историй болезни. Да и пациенты научились записываться к доктору онлайн.

Для закрытия больничного доктору достаточно войти в виртуальный кабинет и электронную карту больного и выбрать работу с листом нетрудоспособности. Там ему потребуется только поставить галочки, следуя инструкции, и закрепить все цифровой подписью. И это должна быть не обычная электронная подпись, а квалифицированная.

После этого информация по защищенным от постороннего вмешательства каналам связи передается по месту работы пациента и в отделение Фонда социального страхования, за которым закреплен больной.

При этом все специалисты, которым доступна работа с электронными листами нетрудоспособности, смогут увидеть в больничном ФИО пациента, название медучреждения, номер и дату выдачи документа, период болезни, причину временной нетрудоспособности. А вот то, чем болел человек, останется для всех тайной: точный диагноз в электронном больничном не указывается.

"Для нас оформление больничного листа по форме, которая будет заложена в компьютерной программе, намного удобнее", - рассказала "РГ" главный врач Выборгской детской городской больницы Людмила Андреева.

И пояснила: "Сейчас докторам часто приходится переписывать больничные листы, так как у каждого работодателя свои требования. Это и у врачей время отнимает, и у пациентов, которые вынуждены, уже выйдя на работу, отпрашиваться, чтобы снова прийти в поликлинику. А наш контингент - мамы, которые оформляют больничные, когда болеют дети. Им еще сложнее".

Людмила Андреева призналась, что пока не видела программного обеспечения, но, по ее словам, трудностей оно не вызовет. Доктора имеют опыт работы с электронными медсервисами.

Трудности могут возникнуть в небольших сельских клиниках и амбулаториях, где толком Интернета-то нет. Но компьютеризация городских медучреждений сегодня на достаточно высоком уровне.

Удобны электронные больничные и для работодателей, так как отпадает необходимость вести архив и хранить бумажные больничные. Вся информация будет поступать в электронном виде и легко обрабатываться. Электронный больничный, как отмечает Лариса Попович, невозможно подделать. А так как у нас существует рынок поддельных больничных, то, возможно, в будущем власти пойдут на то, что вообще откажутся от бумажных аналогов.

Еще проблема - люди берут больничный на всякий случай, но потом не сдают его работодателю. Как подтверждает Лариса Попович, все больше людей готовы переносить болезни на ногах, так как не хотят терять в зарплате. По существующим законам работодатель в полной мере оплачивает только первые дни болезни сотрудника (в зависимости от трудового договора от одного до трех дней), а дальше оплата идет непосредственно через Фонд социального страхования (ФСС).

А он оплачивает каждый день нахождения на больничном в зависимости от стажа работника: если стаж до 5 лет, то за день болезни ему заплатят только 60 процентов от его дневного заработка. При стаже от 5 до 8 лет оплата составляет 80 процентов, а от 8 лет - 100 процентов. Однако, как поясняют бухгалтеры, существует и предельный размер оплаты одного дня, проведенного на больничном. На сегодня - это чуть более 1900 рублей. Таким образом, если у человека приличная зарплата, то, находясь долго на больничном, он все равно может потерять половину, а то и больше.

"Подобная проблема существует и в других странах мира, - отмечает Лариса Попович. - Там тоже люди теряют в заработках, поэтому предпочитают не ходить на больничный. Думаю, что у нас проблема может быть решена за счет оформления дополнительных страховок для сотрудников". Это, по словам Ларисы Попович, будет выгодно работникам с высокими зарплатами". Да и с электронным больничным брать его "на всякий случай" уже не получится.

Комментарий

Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ организации здравоохранения Москвы:

- Планируется создание единой базы данных обо всех пациентах, получавших листы нетрудоспособности, к которой будут подключены все медицинские организации. Данные из нее смогут получать фонды социального страхования, которые оплачивают период временной нетрудоспособности, а также и предприятия - в автоматическом режиме или по запросу. На первых порах сохранится и "бумажный" больничный лист, который пациент предоставит по месту работы. Но в перспективе, когда система заработает в полном объеме, от них можно будет отказаться.

https://rg.ru

Ключевые теги: больничный.

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